Resi ufficiali i titoli dei nuovi singoli di Marco Mengoni: il cantante tornerà attivo con le canzoni Buona Vita e Voglio. Queste le ultime notizie lasciate ai fan del cantate di Ronciglione. L’attesa è tanta, e le indiscrezioni si susseguono numerose.

Data d’uscita dei singoli e del nuovo album di Mengoni

Il ritorno di Marco Mengoni quindi è stato ufficializzato per il 19 ottobre 2018, giorno in cui verrà pubblicato non un solo singolo, ma ben due dai titoli Buona Vita e Voglio. Le canzoni anticipano l’uscita nel nuovo album dell’artista che sarà disponibile il mese prossimo, dal 30 novembre.

Alcune indiscrezioni…

Per il momento i primi due singoli sono già disponibili in pre-order su iTunes. Dei testi sappiamo poco, ma alcune indiscrezioni suggeriscono che almeno per uno dei video sia stata scelta come location la bellissima Sicilia.

L’album, del quale ancora non conosciamo il titolo ufficiale, arriva dopo un anno dal precedente EP intitolato Onde. Da quest’ultimo è stato anche estratto un singolo che ci ha accompagnati per tutta l’estate. In questi mesi Mengoni non ha fatto sentire la sua mancanza, collaborando anche con Giorgia per la canzone Come Neve.

Si tratta comunque di una lunga attesa per i fan, che sperano di essere ricompensati con un grande ritorno.

Ora non resta altro che aspettare il 19 ottobre per poter finalmente ascoltare Buona Vita e Voglio.