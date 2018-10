Lo abbiamo già visto in John Wick 2, Masters of None, e nel To Rome With Love di Woody Allen. Che Riccardo Scamarcio, quindi, appaia in un film americano non stupisce in fondo poi più di tanto.

Nel thrillerWelcome Homerecita al fianco dell’Aaron PauldiBreaking Bade della modella prestata al cinemaEmily Ratajkowski, quella che pochi giorni fa è stata arrestata a Washington nel corso di una protesta contro l’elezione di Brett Kavanaugh alla Corte Suprema degli Stati Uniti, assieme all’attrice comicaAmy Schumer(le due hanno diviso il set nella recente commediaCome ti divento bella).

Diretto daGeorge Ratliff, quello che nel 2007 aveva diretto l’interessanteJoshua,Welcome Homeracconta di una coppia di americani che, nel tentativo di salvare la loro relazione, affittano una bella villa nella campagna italiana attraverso un sito internet (che si chiama, appunto, Welcome Home). Lì conoscono Federico, bello e misterioso, che abita in una casa lì vicino, e che attira l’attenzione di lei e la gelosia di lui. L’astuto italiano userà questa gelosia per manipolare la coppia e spingerne le due parti l’una contro l’altra, dando il via a un perverso e sensuale gioco di potere.

Questo è il trailer di Welcome Home, che sarà disponibile su Direct TV dal 18 ottobre e che debutterà nei cinema americani il 16 novembre.