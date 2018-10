Ieri ricorreva la data del settantottesimo compleanno del leggendario cantante e polistrumentista britannico, la cui canzone più famosa, una volta abbandonato il gruppo di Liverpool e intrapresa la carriera da solista, è stata sicuramente “Imagine”.

Nonostante le tante cover del pezzo, sia nostrane che internazionali, ieri, proprio in occasione dell’anniversario della nascita del “suo” John, Yoko Ono ha pubblicato una propria cover della canzone simbolo internazionale della pace.

L’artista nipponica, che ha annunciato che questa sua versione di “Imagine” sarà contenuta nel proprio album di prossima uscita “Warzone”, ha così commentato:

“’Imagine’ era l’unico pezzo dell’album per cui fossi nervosa perché tutti nel mondo la conoscono e avrei potuto ricevere delle critiche, ma ho pensato che fosse molto importante realizzare questa cover e il nervosismo è passato.”

Di seguito il video della cover di “Imagine” di Yoko Ono:

Un modo per celebrare uno dei più grandi cantanti del panorama musicale mondiale e che ha incantato milioni di fan con le note di brani celebri, ieri come oggi.

Ma non è solo questo: si celebra anche la riattribuzione deidiritti d’autore, sulla canzone “Imagine”.

Se infatti fino a un anno fa, l’autore del brano era solo Lennon, ora potrebbe configurare come co-autrice anche Yoko.

Circa 12 mesi fa infatti, la vedova di Lennon aveva messo in moto le pratiche legali necessarie per ottenere questo riconoscimento. Il motivo? Il testo della canzone prenderebbe spunto dalla sua raccolta di poesie “Grapefruit” e dove la parola “Imagine”, è presente in maniera ricorrente. Lo stesso John Lennon in un’intervista, datata 1980, aveva detto: