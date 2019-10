Charli XCX ci regala oggi, 10 ottobre 2019 il video ufficiale di White Mercedes, una delle canzoni, a mio avviso, più riuscita della pop star. Nel video ufficiale del brano, Charli distrugge la sua Mercedes in modi vari e diversi, e lo fa, come sempre, in grande stile!

Charli XCX ha collaborato con diversi artisti nel suo ultimo album, ed è certamente bello sentirla modellare il futuro del pop con artisti del calibro di Troye Sivan, Lizzo e Christine and the Queens. Tuttavia, bisogna ammettere che una canzone come White Mercedes, in cui canta da sola, è ancora più riuscita, ed è forse il punto più alto raggiunto.



Il video ufficiale di White Mercedes

In questa canzone, e quindi nel testo di White Mercedes, Charli tratta argomenti molto profondi, come i sentimenti importanti per qualcuno, che non vanno in nessun modo sottovalutati.

Il video della canzone è davvero ben riuscito, e mostra Charli XCX in diverse situazioni a bordo della sua White Mercedes. All’inizio l’auto è addirittura appesa ad una gru, e sta per essere distrutta, anche se Charli è ancora seduta al suo interno.

Poi le immagini si allargano, e vedono Charli nell’auto, in una prateria, su uno sfondo pieno di palloncini color perla o fuochi d’artificio. Delle belle immagini, che, nonostante la loro semplicità, accompagnano bene la canzone e il testo.

Il testo di White Mercedes di Charli XCX

Don’t say you love me

‘Cause I can’t say it back

Don’t say you’re sorry

‘Cause you’ve done nothing bad

Swallow my feelings

But won’t swallow my pride

You know I’ve got a suit of armor on

You’ll never see me cry

I hate the silence

That’s why the music’s always loud

So many problems, I try to drown them out

1000 bottles

Collecting souvenirs

You know it’s so hard to admit it

But the only good inside of me is you

I take all of these blue and yellow pills

But nothing seems to last like you

You’re chasing after something that you’ll never catch

Wooahoo

Like a white Mercedes

Always been running too fast

When your heart is breaking, you keep on taking me back

Hate myself, I really love you

Hurting you feels like I’m hurting as well

All I know is I don’t deserve you

You’re so forgiving

My friends think you’re the best

From the beginning, your friends said this wouldn’t last

But this connection, it’s something they don’t see

You know it’s so hard to admit it

But the best damn part of me is always you

I take all of these blue and yellow pills

But nothing seems to last like you

You’re chasing after something that you’ll never catch

Wooahooh

Like a white Mercedes

Always been running too fast

When your heart is breaking, you keep on taking me back

Hate myself, I really love you

Hurting you feels like I’m hurting as well

All I know is I don’t deserve you

I don’t deserve you

I don’t deserve your love

One day I’ll pull through and I’ll be good enough

I don’t deserve you

I don’t deserve your love, oh your love, yeah

I don’t deserve you

I don’t deserve your love

One day I’ll pull through and I’ll be good enough

I don’t deserve you

I don’t deserve your love, oh your love

Like a white Mercedes

Always been running too fast

When your heart is breaking, you keep on taking me back

Hate myself, I really love you

Hurting you feels like I’m hurting as well

All I know is I don’t deserve you

All I know is I don’t deserve you

All I know is I don’t deserve you

All I know is I don’t deserve you

Traduzione

Non dire che mi ami

Perché io non posso dirtelo

Non dire che ti dispiace

Perché non hai fatto niente di male

Ingoio i miei sentimenti

Ma non ingoio il mio orgoglio

Sai che ho un completo di armatura addosso

Non mi vedrai mai piangere

Odio il silenzio

Ecco perché la musica è sempre alta

Così tanti problemi, provo ad affogarli

1000 bottiglie

Collezionando souvenirs

Sai che è così difficile ammetterlo

Ma l’unica cosa buona dentro di me sei tu

Prendo tutte queste pillole blu e gialle

Ma niente sembra durare quanto te

Stai inseguendo qualcosa che non raggiungerai mai

Wooahoo

Come una Mercedes bianca

Sempre a correre troppo velocemente

Quando il tuo cuore si sta spezzando, continui a portarmi indietro

Odio me stessa, ti amo davvero

Ferirti è come ferire me stessa

Tutto ciò che so è che non ti merito

Sei così indulgente

I miei amici pensano che tu sia il meglio

Dall’inizio, i tuoi amici hanno detto che non sarebbe durata

Ma questa connessione, è qualcosa che non vedono

Sai che è così difficile ammetterlo

Ma la migliore dannata parte di me sei sempre tu

Prendo tutte queste pillole blu e gialle

Ma niente sembra durare quanto te

Stai inseguendo qualcosa che non raggiungerai mai

Wooahooh

Come una Mercedes bianca

Sempre a correre troppo velocemente

Quando il tuo cuore si sta spezzando, continui a portarmi indietro

Odio me stessa, ti amo davvero

Ferirti è come ferire me stessa

Tutto ciò che so è che non ti merito

Non ti merito

Non merito il tuo amore

Un giorno ce la farò e sarò buona abbastanza

Non ti merito

Non mi merito il tuo amore, oh il tuo amore, sì

Non ti merito

Non merito il tuo amore

Un giorno ce la farò e sarò buona abbastanza

Non ti merito

Non mi merito il tuo amore, oh il tuo amore

Come una Mercedes bianca

Sempre a correre troppo velocemente

Quando il tuo cuore si sta spezzando, continui a portarmi indietro

Odio me stessa, ti amo davvero

Ferirti è come ferire me stessa

Tutto ciò che so è che non ti merito

Tutto ciò che so è che non ti merito

Tutto ciò che so è che non ti merito

Tutto ciò che so è che non ti merito