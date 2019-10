A poche ore dall’arrivo de El Camino, sequel di Breaking Bad, su Netflix, una domanda continua ancora ad assillarci e riguarda Walter White! Abbiamo lasciato il protagonista della serie, nell’ultima puntata, ferito e morente sul pavimento… ma sarà morto davvero? Ormai sono sei anni che ce lo chiediamo, e oggi finalmente Vince Gilligan ci dà una risposta. Se è vera oppure no, è un altro paio di maniche.

Ne El Camino rivedremo Walter White?

Alla risposta sul se è morto realmente oppure se è riuscito a sopravvivere al finale di Breaking Bad, ci è finalmente giunta risposta da parte del creatore della storia. Durante un’apparizione al The Rich Eisen Show all’inizio di questa settimana, Vince ha condiviso la verità sul destino di Walter White, e le sue parole sono state:

“Sì, Walter White è morto. Sì.”

Ora non stiamo dicendo che non gli crediamo, ma Vince ha anche detto che Breaking Bad non sarebbe mai più tornato, e sappiamo tutti che invece il sequel è alle porte… quindi vogliamo credergli, ma con riserva.

A tal proposito, dobbiamo ricordare che lo stesso Aaron Paul, attore che interpreta Jesse, ha preparato i fan per il ritorno del suo personaggio ne El Camino, suggerendo quale scena chiave dello spettacolo dovremmo rivedere come aggiornamento prima della visione del sequel. È interessante notare che la scena suggerita coinvolge anche Walter White.

Eppure, da quanto ne sappiamo, la presenza dell’attore Bryan Cranston nel panni di Walter non è del tutto impossibile. Potrebbe infatti tornare in forma di flasback, dai ricordi disturbati e sofferti del povero Jess.

Ad ogni modo, bando a tutte le teorie, per l’uscita su Netflix de El Camino mancano davvero pochissime ore. Dall’11 ottobre potremo vedere come continua la storia di Breaking Bad, e di Jesse in particolare, e anche de Walter White sarà presente o meno ne El Camino.

Io sono impaziente, e tu? Come ve vedrai il film appena sarà disponibile? Fammi sapere nei commenti!