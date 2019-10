Vent’anni fa uscita il film capolavoro di David Fincher Fight Club, un film che in poco tempo è diventato un cult, ma sai che la storia di Fight Club ha dei sequel? Sì, hai letto bene: c’è del materiale che aspetta solo di essere adattato, per avere un Fight Club 2, ma per il momento si tratta solo di fumetti.

Il sequel di Fight Club a fumetti

Fight Club, come sicuramente sai, è basato sul romanzo omonimo di Chuck Palahniuk, e proprio Palahniuk ha utilizzato un altro mezzo per continuare la storia di Tyler Durden, il nostro narratore senza nome, e la sua (loro?) Fidanzata Marla: i fumetti.

Fight Club 2: The Tranquility Gambit è una serie di dieci volumi che vede il nostro narratore senza nome, qui chiamato Sebastian, mentre vive la sua relazione disfunzionale con Marla (interpretato da Helena Bonham Carter nel film del 1999). Ma il fumetto differisce sia dal romanzo che dal film in modo molto netto. Il film e il materiale originale, infatti, sono entrambi raccontati dal punto di un narratore. Il fumetto, al contrario, è raccontato da Tyler.

La trama di Fight Club 2

La trama dei fumetti riprende la storia da 10 anni dopo gli eventi raccontati nel film di Fight Club: Tyler riposa senza pace nel subconscio di Sebastian, ma alla fine ritorna per provocare il caos nella sua vita.



Per avere un’idea completa della storia, ti consiglio di leggere i fumetti. ma se vuoi sapere cosa succede, continua a leggere.

Attenzione, ci sono spoiler!

In modo molto sintetico, nei fiumetti di Fight Club accade che Tyler viene resuscitato dopo che Marla ha sostituito i farmaci di Sebastian con un placebo. Tyler brucia la casa di famiglia e apparentemente – ma non in realtà – uccide il figlio.



Il fuoco provoca qualcosa a Sebastian, che scopre che suo padre è stato ucciso in un incendio simile. Comincia a sospettare che Tyler sia stato in giro molto più a lungo di quanto pensasse inizialmente.



Tyler progetta di usare il figlio di Sebastian per distruggere i governi del mondo, manipolandolo come un moderno Alessandro Magno. Sebastian protesta ma non riesce a fermare Tyler, che continua a ordinare ai suoi seguaci di fare cose sempre più strane e dannose, la maggior parte delle quali finisce in uno spargimento di sangue.

Alla fine Tyler rivela a Sebastian che è come un virus che passa da generazione a generazione nella sua famiglia, e ora che ha infettato il figlio di Sebastian, non avrà più bisogno di lui.

Ma c’è anche un Fight Club 3?

A questo punto ci si chiede se sia stato pensato anche un altro sequel, e conclusione di Fight Club, e la risposta è sì. Da gennaio 2019 sono usciti già 9 numeri, e ne mancano altri 3 per il gran finale.

Sei curioso di scoprirlo? Trovi i fumetti di Fight Club comodamente su Amazon. La speranza però, rimane quella di poter vedere un sequel cinematografico…