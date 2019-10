La notizia è giunta proprio dalla diretta interessata che attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram aveva fatto sapere di essere stata ricoverata.

Miley Cyrus con uno scatto che la ritraeva in un letto di ospedale ha voluto annunciare di essere stata trattenuta dai medici per un caso di tonsillite. La cantante ha dichiarato il suo rammarico e la sua speranza di una veloce guarigione in vista di un evento di beneficienza che la vedrebbe tra i protagonisti questo weekend.

Dopo essere stata sommersa di supporto e auguri di pronta guarigione da fan e amici ha voluto immortalare anche una visita molto speciale che ha ricevuto, quella del cantante Cody Simpson. Pare infatti che i due si stiano frequentando e anche se la notizia appare fresca Miley sembra essere più raggiante che mai.

A questo proposito proprio alcuni giorni fa la cantante si è presa del tempo per esporre le sue perplessità su un argomento che le sta a cuore attraverso i suoi profili social. Quest’estate è stato ufficializzato il suo divorzio con il compagno storico e -ormai ex- marito Liam Hemsworth.

Dopo un periodo di riflessione personale Miley ha deciso di chiudere questo capitolo della sua vita e voltare pagina, scatenando alcune critiche da parte del pubblico sulla sua decisione di buttarsi nuovamente in una relazione.

La giovane ha voluto sottolineare come spesso la stessa situazione vissuta da una donna sia additata come “sbagliata” mentre se vissuta da un uomo sia vista come qualcosa di “positivo”.

“Gli uomini vengono spesso definiti delle leggende quando passano da una bellissima donna a un’altra senza alcun tipo di conseguenza, mentre le donne vengono considerate delle poco di buono. […] La fase ‘frequentazione’ è nuova per me, sono stata in una relazione per gran parte della mia adolescenza e dei miei 20 anni, con l’eccezione di alcune pause […] Le persone sanno solo quello che vedono su internet, ma sono una donna adulta e prendo le mie decisioni essendo ben conscia della verità/dei dettagli/della realtà delle cose. […] Abituatevi a vedermi frequentare persone, sto vivendo questa fase della mia vita ora”.

Come sempre non le manda a dire Miley, che proprio oggi ha fatto sapere di essere uscita dall’ospedale e di essere nuovamente a casa, proprio attraverso uno scatto che la ritrae insieme al giovane Cody.

Intanto dopo il rilascio dell’ultimo singolo “Slide Away” continuano i lavori in studio, la cantante ha dichiarato di essere “più ispirata che mai” in questo momento.

Arriverà presto un nuovo brano?