Uno degli inediti dell’album Masini +1, 30th Anniversary è il singolo La Parte Chiara, una vivida analisi dei momenti difficili della vita, guardati dal punto di vista di chi è riuscito a superarli. Marco Masini ci regala così una ballad pungente e dinamica, creata da una rtimica serrata con sprazzi di elettronica.

La canzone è accompagnata da un bellissimo video ufficiale di Stefano Salvati girato a Ravenna e dintorni.

Il video, che vi mostriamo in cima all’articolo, vede protagonista lo stesso Marco Masini che, in un giorno qualunque della sua vita, si ritrova in un mondo svuotato e immobile, e vaga alla ricerca di un posto che ha visto in una foto, un posto di pace e tranquillità, e che alla fine del viaggio, lo farà sentire di nuovo bambino.

Il significato del testo di Marco Masini La Parte Chiara

Il testo de La Parte Chiara affronta la storia di un’uomo che si guarda indietro, alla vita che ha vissuto fino a quel momento e, pur riconoscendo i momenti difficili e duri, riesce a guardarli e analizzarli da un punto di vista ormai esterno.

La Parte Chiara è una canzone che ci racconta il superamento di un dolore, di una sconfitta, di un abbandono; ci racconta di quanto possa far male, ma che tutto è superabile se si cerca di tornare sempre a se stessi. Certo il cammino non è semplice, è fatto di trappole, di cadute, di brusche fermate d’arresto, ma bisogna sempre essere pronti a rialzarsi e ripartire.

Una canzone bella, in perfetto stile Masini, con un testo poetico e intimo e un video ufficiale che è davvero un capolavoro, fatto di immagini potenti e forti, nonostante la loro semplicità.

Il testo de La Parte Chiara

Qualunque sia la tua risposta

alle imprecisione delle cose

qualunque sia l’inconsistenza

di promesse ardite a storie già concluse

fai come se non ti fermasse niente

fai come se non ti importasse niente

di tutto e niente

Mi sei venuta in mente ieri

come un battito a ciel sereno

mentre il sole stava li al suo posto

e il mio cervello era già strapieno

come se tutto fosse uguale a sempre

come se tutto fosse uguale a sempre

come se fosse niente

E non è un segno di fragilità

amare quello che hai avuto quando se ne va

capire solo all’ultimo momento

che qui bisogna dare tutto

ancora prima di parlare

ancora prima di avere ragione

c’era un destino straordinario

un gran casino da fare l’amore

ancora prima di finire

quando ho paura di perdere tutto

è una discesa già in salita

dov’è la via d’uscita

la parte chiara della vita

la parte chiara della vita

la parte chiara

La parte chiara della tua presenza

fa disordine nelle cose

comunque servirà prudenza

per non inciampare nelle accuse

anche se noi non siamo uguali a sempre

anche se noi non siamo uguali a niente

anche se resta niente

E non è un senso di necessità

in questo mondo incazzato che domani chissà

sentire solo all’ultimo momento

che qui bisogna dare tutto

ancora prima di parlare

ancora prima di avere ragione

c’era un destino straordinario

un gran casino da fare l’amore

ancora prima di finire

quando ho paura di perdere tutto

è una discesa già in salita

dov’è la via d’uscita

la parte chiara della vita

la parte chiara della vita

la parte chiara

A parte il fatto che mi stai tra i denti

a parte che non voglio invece poi mi manchi

e perdi in un momento

E qui bisogna dare tutto

perchè bisogna dare tutto

è una discesa già in salita

dov’è la via d’uscita

la parte chiara della vita

la parte chiara della vita

la parte chiara

Qualunque sia la tua risposta

all’imprecisione delle cose