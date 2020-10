Le Little Mix hanno pubblicato il nuovo singolo “Not a Pop Song” con il quale inaugurano un nuovo capitolo

Il loro nuovo album uscirà il prossimo 6 novembre e le Little Mix ci hanno fatto ascoltare oggi la terza traccia tratta da esso: “Not a Pop Song“. Il brano va a seguire i già rilasciati “Break Up Song” e “Holiday“.

Un brano con la quale vogliono prendere una posizione nei riguardi di tutti coloro che hanno cercato nel corso degli anni di gestire la loro immagine, imponendoli determinate cose, anche artisticamente. “Un criceto sulla ruota / È questo si prova quando si tenta di essere veri” cantano, riferendosi all’impossibilità di slegarsi da vincoli di contratto e da “aspettative irreali“.

Ma non hanno voluto girarci intorno e Perrie, Jade, Jesy e Leigh-Anne hanno inserito all’interno del singolo un riferimento a Simon Cowell, rimasto a capo della loro ex casa discografica, la cui attività è terminata proprio quest’anno. Le Little Mix, nate nel talent di X Factor nel 2011, sono state gestite dalla Syco Music, etichetta di Cowell, fino allo scorso anno quando il loro rapporto si interruppe.

Da allora non hanno mai fatto mistero della situazione nella quale hanno vissuto per buona parte della loro carriera, ma questa volta lo hanno voluto fare anche attraverso la musica. Il nuovo singolo “Not a Pop Song” sembra essere il loro modo di dichiarare al mondo la loro ritrovata indipendenza. Non saranno più “burattine alla corda“, come si sono definite proprio nel brano.

Il mese prossimo uscirà il loro sesto album che rappresenterà per loro l’inizio di una nuova era. Nel frattempo hanno annunciato anche un tour per il prossimo anno in Inghilterra, sebbene la situazione sul fronte concerti sia ancora molto incerta.

In attesa di poter ascoltare “Confetti“, fateci sapere cosa ne pensate di questo nuovo, elettrizzante, brano!

Traduzione del testo di Not a Pop Song delle Little Mix

[Verso 1]

Loro cercano l’immagine perfetta

Non guardare più in profondità

Le cicce che scoppiano sempre

E le stelle, svaniscono, la vita non si ferma mai

[Pre-Ritornello]

Non faccio quello che Simon dice

Ricevuto il messaggio perchè è stato letto

Questa è la vita, non è mai giusta

Dicono di inseguire ogni sogno

Di essere un burattino alla corda

Funziona per te, ma quella non sono io

[Ritornello]

Questa non è un’altra canzone pop sull’innamoramento

O una canzone movimentata sull’alcol e le droghe

Basta cantare canzoni sui cuori spezzati

E le mie notti solitarie a ballare al buio

Se sono un piacere proibito, voglio questa vita per sempre

Prenderò tutto perché ogni cosa è meglio

Di un’altra canzone pop sull’innamoramento

Ma se vuoi cantare anche tu dì “Non me ne frega nulla”

[Verso 2:]

Un criceto sulla ruota

È questo che si prova a tentare di essere veri

Queste aspettative irreali

Dicono che ce la faremo se fingeremo

[Pre-Ritornello]

Non faccio quello che Simon dice

Ricevuto il messaggio perchè è stato letto

Questa è la vita, non è mai giusta

Dicono di inseguire ogni sogno

Di essere un burattino alla corda

Funziona per te, ma quella non sono io

[Ritornello]

Questa non è un’altra canzone pop sull’innamoramento

O una canzone movimentata sull’alcol e le droghe

Basta cantare canzoni sui cuori spezzati

E le mie notti solitarie a ballare al buio

Se sono un piacere proibito, voglio questa vita per sempre

Prenderò tutto perché ogni cosa è meglio

Di un’altra canzone pop sull’innamoramento

Ma se vuoi cantare anche tu dì “Non me ne frega nulla”

[Bridge]

Nessuna bottiglia rotta

O glitter sul pavimento dalla sera prima

Non ci sono problemi con un ragazzo

Se sei venuto qui per questo, allora dovresti saperlo

[Ritornello]

Questa non è un’altra canzone pop sull’innamoramento

O una canzone movimentata sull’alcol e le droghe

Basta cantare canzoni sui cuori spezzati

E le mie notti solitarie a ballare al buio

Se sono un piacere proibito, voglio questa vita per sempre

Prenderò tutto perché ogni cosa è meglio

Di un’altra canzone pop sull’innamoramento

Ma se vuoi cantare anche tu dì “Non me ne frega nulla”

[Outro]

Non una canzone pop

Non mi interessa nulla

Non una canzone pop

Ma se vuoi cantare anche tu dì “Non me ne frega nulla”

Testo di Not a Pop Song delle Little Mix

[Verse 1]

They look for picture-perfect

Don’t look deeper than the surface

Bubblegum always pops

And stars, they fade out, life never stops

[Pre-Chorus]

I don’t do what Simon says

Get the message ‘cause it’s read

That’s just life, it never plays fair

Said to follow any dream

Be a puppet on a string

Works for you, but that isn’t me

[Chorus]

This ain’t another pop song ‘bout fallin’ in love

Or a party song ‘bout drinks and drugs

No more singin’ songs ‘bout breakin’ my heart

And my lonely nights dancin’ in the dark

If I’m a guilty pleasure, I want this life forever

I’ll take it all ‘cause anything is better

Than another pop song ‘bout fallin’ in love

But if you wanna sing along say, “I don’t give a what”

[Verse 2]

A hamster on a wheel

That’s how it feels tryna be real

These unrealistic expectations

Said we’ll make it if we fake it

[Pre-Chorus]

I don’t do what Simon says

Get the message ‘cause it’s read

That’s just life, it never plays fair

Said to follow any dream

Be a puppet on a string

Works for you, but that isn’t me

[Chorus]

This ain’t another pop song ‘bout fallin’ in love

Or a party song ‘bout drinks and drugs

No more singin’ songs ‘bout breakin’ my heart

And my lonely nights dancin’ in the dark

If I’m a guilty pleasure, I want this life forever

I’ll take it all ‘cause anything is better

Than another pop song ‘bout fallin’ in love

But if you wanna sing along say, “I don’t give a what”

[Bridge]

No broken bottles

Or glitter on the floor from the night before

Ain’t no boy troubles

If that’s what you came here for, then you should know that

[Chorus]

This ain’t another pop song ‘bout fallin’ in love

Or a party song ‘bout drinks and drugs

No more singin’ songs ‘bout breakin’ my heart

And my lonely nights dancin’ in the dark

If I’m a guilty pleasure, I want this life forever

I’ll take it all ‘cause anything is better

Than another pop song ‘bout fallin’ in love

But if you wanna sing along say, “I don’t give a what”

[Outro]

Not a pop song

I don’t give a what

Not a pop song

But if you wanna sing along say, “I don’t give a what”