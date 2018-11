Il Grinch presto nelle sale

Il 29 novembre al cinema uscirà il film “Il Grinch” in versione cartoon.

L’essere verde che odia il Natale torna più cattivo che mai con la voce di Alessandro Gassman.

Il racconto di Dr. Seuss viene trasformato in cartone da Illumination Entertaiment, il produttore di “Cattivissimo Me” e dal gigante Universal Studios.

Da quest’anno, in periodo natalizio, potremo vedere non uno, ma ben due versioni dell’uomo verde che odia il Natale.

Una mossa geniale quella di trasformare in cartoon questo film, per segnare una nuova generazione di bambini che con forte ansia e impazienza aspettano Babbo Natale.

Quest’anno, 18 anni dopo, il Babbo più amato del mondo troverà sulla strada fra lui e le case di milioni di bambini un essere verde che farà di tutto per seminare tristezza fra la gente, rendendosi più ridicolo che mai.

La voce del Grinch originale è quella di Benedict Cumberbatch, l’attore protagonista della serie tv “Sherlock“.

Breve analisi dei trailer di Il Grinch

Dai trailer capiamo bene qual’è l’intento dei produttori del film: far ridere.

E guardando questi pochi spezzoni di video mi rendo conto che la missione è più che riuscita.

Il Grinch è il personaggio che nel suo essere cattivo, non può che far ridere. Per rendere più semplice questo passaggio hanno aggiunto un nuovo personaggio fondamentale: il cane Max.

Credo che sarà un film molto divertente, obbligatorio vederlo per tutti i bambini.

Del resto il Natale si avvicina e il Grinch è pronto a mettere la sua firma… con un mese di anticipo!

Primo trailer di Il Grinch



Secondo trailer di Il Grinch

Trailer finale di Il Grinch