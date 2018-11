Chi l’avrebbe mai detto? Reunion degli attori di Harry Potter per un nuovo progetto insieme

Tom Felton, conosciuto come Draco Malfoy in Harry Potter, e Natalia Tena, la co-protagonista Ninfadora Tonks, non sapevano di ritrovarsi per collaborare insieme in una nuova serie Tv, selezionati per il cast di Origin.

Abbiamo seguito i nostri piccoli maghi preferiti negli ultimi anni, anche dopo la fine della saga di Harry Potter, e sono state tantissime le fasi della loro vita privata e della loro carriera in cui si sono sostenuti a vicenda.

Molte ancora sono state le occasioni in cui il cast si è riunito, consapevoli della presenza degli altri attori all’evento.

La sorpresa è stata di Natalia Tena, che ha rivalato di aver scoperto la presenza di Tom Felton nel cast della prossima serie Tv di YouTube Premium dal titolo Origin.

“E’ stato davvero bello arrivare a Cape Town e poi entrata nel mio appartamento ho preso la lista del cast ed ero tipo: “Cosa?”

Natalia ha condiviso l’episodio divertente in radio questa mattina su BBC Radio2.

I due attori hanno anche sottolineato che i loro personaggi in Harry Potter non hanno condiviso molti momenti insieme sullo schermo,

Tom ha aggiunto:

“Tutti ci stanno chiedendo di questo glorioso ritrovo.”

Tom e Natalia si sono ritrovati in sala trucco, poi hanno legato con la stampa, lo staff e si sono divertiti molto durante le convention che si sono tenute in tutto il mondo.

Ecco alcuni scatti del programma radiofonico:

HQ Thanks to Tom and Natalia for coming on Saturday Breakfast on @BBCRadio2 pic.twitter.com/EyQIDNnOVH — Dermot O'Leary (@radioleary) November 10, 2018

Origin: la nuova serie di YouTube Premium

Origin è la prossima serie che andrà in onda su YouTube Premium a partire dal 14 novembre, i primi due episodi saranno disponibili gratuitamente.

Origin è la storia di un gruppo di estranei scelti per lavorare insieme su una nave spaziale, cercando di sopravvivere dopo esser rimasti bloccati in rotta verso un pianeta lontano. Non sanno di chi possono fidarsi, non sanno come gestire la paura. Un’avventura nello spazio in cerca di risposte alle domande umane.

Nel cast, oltre Tom Felton (Logan) e Natalia Tena (Lana), ci sono anche Nora Arnezeden, Philipp Christopher, Fraser James, Sen Mitsuji (Shun), Madalyn Horcher, Siobhán Cullen, Adelayo Adedayo, Nina Wadia, Johannes Johannesson, Wil Coban e Tara Fitzgerald.

Scritto da Mika Watkins e diretto da Paul W.S. Anderson, Origin è stato prodotto da Left Bank Pictures e Sony Pictures Television.

Ancora pochi giorni di pazienza per l’uscita della nuova serie spaziale e, per i nostalgici di Alien, sarà lo scenario giusto per i nostri ex maghetti?