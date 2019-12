Il brano è stato rilasciato nel 2016 quando la cantante pubblicò l’EP “Coconut Oil” eppure al termine di questo 2019 arriva un nuovo video per “Good As Hell”.

Lizzo ha infatti deciso di cavalcare l’onda del successo del brano che quest’anno le ha regalato più di una soddisfazione e pubblicare un secondo video ufficiale. Il primo era stato realizzato proprio dopo il rilascio del singolo nel 2016 e la vedeva protagonista all’interno di un salone di bellezza.

La canzone è infatti un inno all’amore e alla cura verso la propria persona, prendersi cura di sé è essenziale e Lizzo in “Good as Hell” lancia un messaggio positivo al pubblico, invitandolo a non dare peso a cose o persone che non lo meritano davvero.

Il secondo video è stato girato all’interno del Campus della Southern University, in Louisiana. in quello che la cantante ha definito “un momento speciale” grazie alla presenza della Human Jubox band alla quale ha preso parte suonando il suo strumento identificativo: il flauto.

Ma l’intero video è dedicato a giovani ragazze di colore che inizialmente si ritrovano per un motivo per l’altro a non sentirsi motivate e a provare tristezza, ma l’aiuto di chi saprà spronarle e al grido di “Baby how you’re feeling? Feeling good as hell!” riusciranno a sprigionare la loro luce, chi suonando nella banda, chi ballando.

Lizzo si rende portavoce della forza e della fiducia in se stessi: con il suo sorriso, la sua personalità e la sua voce riesce a coinvolgere positivamente chi le sta intorno o semplicemente l’ascolta. A Ottobre aveva unito le sue forze a quelle di Ariana Grande nel remix della canzone.

Nonostante non sia nuova nella scena musicale e anzi abbia alle spalle anni di esperienza, proprio per la sua scalata al successo avvenuta quest’anno Lizzo viene considerata un’artista emergente, tanto da essere spesso nominata nella categoria specifica agli eventi.

Parlando di premiazioni, oltre alle numerose nomination ricevute quest’anno e ai premi vinti, il 2020 si aprirà per lei con la cerimonia dei Grammy Awards il 26 Gennaio che la vedono come l’artista più nominata della serata.

Come iniziare al meglio il nuovo anno.