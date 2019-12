Finalmente è stato svelato il titolo ufficiale di The Conjuring 3, che si chiamerà The Devil Made Me Do It, che nella versione italiana sarà Per Ordine del Diavolo. Un titolo che rivela molto circa la trama e la storia che verrà raccontata nel film.

L’uscita di The Conjuring 3 è prevista per settembre 2020, il titolo ufficiale è stato confermato ieri (8 dicembre) sull’account Twitter della Warner Bros, a seguito di un annuncio al CCXP.



Grazie a questo, ora sappiamo in quale caso gli investigatori interpretati da Patrick Wilson e Vera Farmiga si immergeranno sul grande schermo.

The Conjuring: The Devil Made Me Do It – only in theaters September 2020. #TheConjuring pic.twitter.com/zrRJ0ua5ZZ — The Conjuring (@TheConjuring) December 8, 2019

Cosa rivela il titolo di The Conjuring 3?

Il regista del film, Michael Chaves seguirà le gesta di Arne Cheyenne Johnson, che nei primi anni ’80 fu accusato di omicidio colposo dopo aver ucciso il suo padrone di casa Alan Bono.



Il bizzarro processo, seguito dalla Corte Superiore del Connecticut, divenne noto con il nome “Il diavolo me lo fece fare“, in quanto Arne sosteneva che un demone fosse in possesso del suo corpo costringendolo a pugnalare la povera vittima.

Un titolo così iconico, suggerisce, senza ombra di dubbio, che i protagonisti della storia tratteranno proprio questo macabro avvenimento.

Una prima scena del film è stata rivelata

Una clip del film The Conjuring 3 è poi stata proiettata di fronte alla folla del CCXP. Nella scena in questione, Ed e Lorraine vengono chiamati per indagare su una morte che potrebbe avere associazioni con attività paranormali. Mentre i due si avvicinano ad un corpo decomposto, posto su una lastra di marmo, la scena si oscura lasciando lo spettatore in sospeso.

Difatti, nonostante sia chiaro il tema che verrà trattato, non possiamo immaginare in che modo la storia verrà portata avanti, e soprattutto che ruolo avranno i due protagonisti. Per il momento deve bastarci questo. Speriamo di ricevere presto nuovi dettagli.

