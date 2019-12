Abbiamo parlato del bilancio che Spotify ha realizzato sugli artisti e le canzoni più ascoltate sulla piattaforma in questo 2019, ora è tempo di dedicarci ai video musicali.

Youtube ogni anno realizza un video Rewind focalizzandosi su un tema specifico e riassumendo i video che hanno caratterizzato l’anno che va a concludersi.

Lo ha fatto anche quest’anno dedicandosi ai video che hanno ricevuto più “mi piace”, suddividendoli per categorie. Da quelli più creativi, agli youtuber che hanno attirato maggiormente l’attenzione, ai video dance e i video games.

Ovviamente non potevano mancare i video musicali, e di seguito capiremo quali artisti hanno ricevuto il maggior responso positivo al video della propria canzone.

Top 10 dei video più amati su Youtube del 2019.

10. T-Series – Vaaste (5.5 milioni di mi piace)

Pubblicato sul canale della casa discografica e cinematografica indiana T-Series, Vaaste è una canzone Indi pop cantata da Dhvani Bhanushali e Nikhil D’Souza. Il suo video musicale è stato il video indiano più amato su Youtube.

9. J-Hope (feat Becky J) – Chicken Noodle Soup (5.8 milioni di mi piace)

J-Hope fa parte della band sudcoreana più conosciuta al mondo, i BTS. Il giovane in collaborazione con Becky J ha voluto realizzare il remake della canzone originariamente pubblicata da Webstar e Young B, che ha rappresentato per il cantante una traccia fondamentale che lo ha accompagnato nei primi approcci con la danza.

8. Daddy Yankee e Snow – Con Calma (7.5 milioni di mi piace)

“Con Calma” è stata rilasciata a Gennaio 2019 e ha inevitabilmente rappresentato una delle canzoni più ascoltate e ballate dell’estate 2019. Solo qualche mese dopo la sua pubblicazione Katy Perry ha preso parte al suo remix, ma nonostante questo è il video della traccia originale ad aver ottenuto quasi 8 milioni di voti positivi.

7. Lil Dicky – Earth (8.2 milioni di mi piace)

Tre giorni prima della giornata della Terra, Lil Dicky ha realizzato il singolo benefico “Earth” con la collaborazione di 30 artisti e celebrità, come Justin Bieber, Leonardo Di Caprio, Ed Sheeran, Miley Cyrus e molti altri. La canzone mirava a porre l’attenzione sull’attuale condizione del nostro Pianeta e su tutto quello che potremmo fare per dare una mano.

6. Ariana Grande – 7 Rings (9 milioni di mi piace)

È stata una delle artiste più ascoltate di questo 2019, non poteva di certo mancare anche nella lista dei video. Ariana Grande si aggiudica il sesto posto con il singolo “7 Rings”.

5. Lil Nas X feat Billy Cyrus – Old Town Road (Remix) (9.6 milioni di mi piace)

Il remix di “Old Town Road” detiene ufficialmente il record di canzone che ha mantenuto il primo posto della classifica americana per il maggior numero di settimane. Il giovane emergente Lil Nas X come un vero cowboy si ritroverà ad affrontare un’avventura molto particolare in sella al suo cavallo.

4. Billie Eilish – Bad Guy (10.3 milioni di mi piace)

È senza dubbio una delle protagoniste della scena musicale di questo 2019, Billie Eilish sfiora il podio aggiudicandosi la quarta posizione con la sua hit “Bad Guy” e uno dei video più recreati dell’anno.

3. BLACKPINK – Kill this love (10.8 milioni di mi piace)

Sul podio troviamo ben due band sudcoreane. Sul gradino più basso le BLACKPINK che con la loro “Kill This Love” hanno attirato l’attenzione mondiale. Anche chi non è mai stato un appassionato del K-Pop si è ritrovato inevitabilmente a scatenarsi sulla hit delle giovani che sanno come non farsi mettere i piedi in testa.

2. BTS e Halsey – Boy with Luv (12.8 milioni di mi piace)

Medaglia d’argento per i BTS che accompagnati dalla cantante americana Halsey hanno sfiorato la prima posizione solo per mezzo milione di pollici in su. Ma il video della loro “Boy with Luv” è stato comunque uno dei più amati del 2019.

1. Shawn Mendes e Camila Cabello– Señorita (13.5 milioni di mi piace)

La prima posizione se l’aggiudicano loro, Shawn Mendes e Camila Cabello con la hit “Señorita”. Il video ha scatenato la curiosità dei fan e non solo, soprattutto dopo aver rappresentato la miccia che ha acceso la relazione resa pubblica quasi in contemporanea all’uscita della canzone. Il brano è uno dei più ascoltati dell’anno.

E il vostro video preferito di questo 2019, invece, quale è stato? Fatecelo sapere nei commenti!