Così com’è sempre bella la tua musica, caro Coez. Una traccia che conquista già dal primo ascolto: ci si sente subito al sicuro e ci concediamo il lusso di accettare le nostre debolezze.

È sempre bello accogliere un pensiero diverso dal nostro, la novità che ci fa paura, una sorpresa che non sappiamo come prendere, imparare a guardare con occhi diversi.

C’è l’hip-hop, un ritornello sfacciatamente pop, l’inconfondibile voce di Coez, autoriale e profondamente sentimentale, e una base scarna, intima, proprio “come quando piove e io mi scordo l’ombrello”.

Coez racconta:

Mi sono concesso più positività, è sempre bello è “casa”, è quel posto di cui tutti hanno bisogno. So che non c’è un finale prestabilito. Se non arrivo ad essere quello che vorrei, cerco di chiedermi cosa posso davvero fare per me stesso. Bisogna perdonarsi, ogni tanto.