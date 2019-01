Mark Morton del gruppo Lamb Of God ha pubblicato il brano Cross Off ft. Chester Bennington

E’ stato rilasciato ufficialmente il singolo creato dal chitarrista del gruppo Lamb Of God, Mark Morton, in quella che è stata l’ultima collaborazione con Chester Bennington, il frontman dei Linkin Park scomparso nell’estate 2017. Il brano Cross Off fa parte dell’album Anesthetic, secondo singolo estratto, registrato nel 2017.

L’album da solista di Mark Morton sarà disponibile a partire dal 1 marzo 2019.

Il debutto del singolo è stato presentato l’8 gennaio su Beats 1 di Zane Lowe. Morton ha annunciato la collaborazione con Chester lo scorso dicembre su Metal Hammer, in cui ha dichiarato di esser stato sbalordito dall’impegno del frontman dei Linkin Park.

Morton ha spiegato:

“Lui mi ha detto che la canzone gli è piaciuta molto, e lo abbiamo trasmesso, ma non ho mai davvero frequentato Chester finchè non abbiamo cominciato a registrare.” “Ero davvero stupito dal livello di questo ragazzo, all’apice della carriera in cui si trovava, qualcuno di questo calibro e celebrità, che aveva un livello di umiltà e dedizione che ha inserito e reso nei testi delle canzoni dei Linkin Park, o nelle sue canzoni, o altro. Sono stato abbastanza stupito da questo. Ed è stato immediato.”

Il chitarrista continua ricordando la scena dell’incontro, la collaborazione nella stesura del testo, delle rime, le conversazioni sulla vita reale, sui problemi affrontati. Mark ricorda anche il tavolo da lavoro intorno al quale erano seduti, le penne e i fogli che hanno utilizzato, gli scarabocchi, le idee proposte, i differenti schemi di rime.

Dopo quei primi minuti, Mark e Chester hanno fatto un respiro profondo e hanno cominciato effettivamente a realizzare la prima stesura del brano, e lì Mark si è sentito davvero sorpreso.

Qui di seguito il singolo Cross Off: ultima collaborazione di Chester Bennington nel progetto da solista del chitarrista Mark Morton (Lamb Of God).

Testo di Cross Off – Mark Morton ft. Chester Bennington

Cross off the days gone

Cross off the days gone

Gone by

Wasting away our self inflicted slow decay

What should have been, what never was

Became the end for both of us

Heavy is the hand that points the finger (finger)

Heavy is the heart that’s filled with anger (anger)

So lay them all to waste

Years you’ve decided to erase

And cross off the days

So black out and hide behind the lines

Keep staring down the sun and note the

Light will finally blind your eyes, it’s the end

Cross off the days gone by

Cross off the days gone by

Cross off the days gone by

Cutting you free

The phantom that was part of me

You have lived, you have lost

The separation’s worth the cost

Heavy are the voices that go unspoken (spoken)

Heavy are the promises now broken (broken)

Well you burn below the chased

Upon destruction in your wake

Cross off the days

So black out and hide behind the lines

Keep staring down the sun and note the

Light will finally blind your eyes, it’s the end

Cross off the days gone by

Cross off the days gone by

Cross off the days gone

Gone by

Making my way back from the madness

Shooting my thoughts through the blackness

And the sadness, but the fact is

I’m shooting through words like a clenched fist

Fuck sanity, I wanna bleed

Can’t kill the pain

It’s everything

It’s all I feel

It’s what I breathe

Through the hate I breathe into what I need

Heavy is the hand that points the finger (finger)

Heavy is the heart that’s filled with anger (anger)

Did you survey everything you laid to waste

You cross off the days

So black out and hide behind the lines

Keep staring down the sun and note the

Light will finally blind your eyes, it’s the end

Cross off the days gone by

Cross off the days gone by

Cross off the days gone by

Traduzione di Cross Off

Cancella i giorni andati

Cancella i giorni andati

Andati

Sprecando il nostro lento decadimento autoinflitto

Quel che avrebbe dovuto essere, quel che non è mai stato

È diventato la fine per entrambi

Pesante è la mano che punta il dito (dito)

Pesante è il cuore pieno di rabbia (rabbia)

Quindi eliminali

Gli anni che hai deciso di dimenticare

E cancella i giorni

Quindi fai finta di nulla e nasconditi dietro le parole

Continua a fissare il sole e osserva che

La luce alla fine accecherà i tuoi occhi, sei al capolinea

Cancella i giorni andati

Cancella i giorni andati

Cancella i giorni andati

Ti sto lasciando libero

Il fantasma che era parte di me

Hai vissuto, hai perso

La separazione vale il prezzo da pagare

Pesanti sono le voci che vengono taciute (pronunciate)

Pesanti sono le promesse ora infrante (infrante)

Bruci bene sotto la preda

Dopo la distruzione nella tua veglia

Cancella i giorni

Quindi fai finta di nulla e nasconditi dietro le parole

Continua a fissare il sole e osserva che

La luce alla fine accecherà i tuoi occhi, sei al capolinea

Cancella i giorni andati

Cancella i giorni andati

Cancella i giorni

Andati

Mi faccio strada tornando dalla follia

Scagliando i miei pensieri attraverso l’oscurità

E la tristezza, ma il fatto è

Che li scaglio attraverso le parole come un pugno chiuso

Fanculo la sanità mentale, voglio sanguinare

Non posso uccidere il dolore

È tutto

È tutto ciò che sento

È quello che respiro

Attraverso l’odio respiro ciò di cui ho bisogno

Pesante è la mano che punta il dito (dito)

Pesante è il cuore pieno di rabbia (rabbia)

Hai esaminato tutto ciò che hai eliminato?

Hai cancellato i giorni

Quindi fai finta di nulla e nasconditi dietro le parole

Continua a fissare il sole e osserva che

La luce alla fine accecherà i tuoi occhi, sei al capolinea

Cancella i giorni andati

Cancella i giorni andati

Cancella i giorni andati