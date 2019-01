Sam Smith e Normani hanno rilasciato stamattina la loro collaborazione “Dancing With A Stranger” con molto anticipo.

Stavolta non si tratta di una ballad, e forse è la canzone più ritmata di Sam Smith(senza contare le sue collaborazioni con i DJ).

Dancing With A Stranger è sensuale, accattivante e fa davvero venire voglia di ballare sulla pista con uno sconosciuto, come recita appunto il titolo. Missione compiuta, ragazzi!

Sam e Normani parlano di un cuore spezzato dopo la fine di una relazione o un momento difficile con i genitori, e questa strana energia, combinata con il fatto che non vogliano rimanere soli la notte perchè la passerebbero pensando a quella persona, li porta a prendere le chiavi della macchina, togliere il pigiama e andare al club per avere un momento a tu per tu con uno sconosciuto!

Queste due voci insieme combaciano alla perfezione, l’unico tasto dolente sembrerebbe la durata della canzone. Neanche tre minuti? Probabilmente ci sarà qualche aggiunta nel video ufficiale!

Il testo di Dancing With A Stranger:

I don’t wanna be alone tonight (‘Lone tonight)

It’s pretty clear that I’m not over you (Over you, over you)

I’m still thinking ‘bout the things you do (Things you do)

So I don’t want to be alone tonight, alone tonight, alone tonight

Can you light the fire? (Light the fire, light the fire)

I need somebody who can take control (Take control)

I know exactly what I need to do

‘Cause I don’t wanna be alone tonight, alone tonight, alone tonight

Look what you made me do, I’m with somebody new

Ooh, baby, baby, I’m dancing with a stranger

Look what you made me do, I’m with somebody new

Ooh, baby, baby, I’m dancing with a stranger

Dancing with a stranger

[Normani:]

I wasn’t even going out tonight (Out tonight)

But, boy, I need to get you off of my mind (Off of my mind)

I know exactly what I have to do

I don’t wanna be alone tonight, alone tonight, alone tonight

[Normani & Sam Smith:]

Look what you made me do, I’m with somebody new

Ooh, baby, baby, I’m dancing with a stranger

Look what you made me do, I’m with somebody new

Ooh, baby, baby, I’m dancing with a stranger

Dancing with a stranger

Dancing with a stranger

Dancing, yeah, ooh

Look what you made me do, I’m with somebody new (Ooh)

Ooh, baby, baby, I’m dancing with a stranger

Look what you made me do, I’m with somebody new

Ooh, baby, baby, I’m dancing with a stranger

I’m dancing, I’m dancing (Ooh)

I’m dancing, I’m dancing (Dancing with a stranger)

I’m dancing, I’m dancing (Dancing with a stranger)

I’m dancing, I’m dancing (Dancing with a stranger)

La traduzione di Dancing With A Stranger:

Non voglio essere da sol aquesta notte

E’ abbastanza chiaro che ho ancora interesse per te (per te, per te)

Sto ancora pensando alle cose che fai (alle cose che fai)

Quindi non voglio restare da sola questa notte, da sola questa notte, da sola questa notte

Puoi accendere il fuoco? (accendere il fuoco, accendere il fuoco)

Ho bisogno di qualcuno che prenda il controllo (prenda il controllo)

Perchè non voglio restare da sola questa notte, da sola questa notte, da sola questa notte

Guarda cosa mi hai fatto fare, sto con qualcuno di nuovo

Ohh, baby, baby, sto ballando con uno sconosciuto

Guarda cosa mi hai fatto fare, sto con qualcuno di nuovo

Ohh, baby, baby, sto ballando con uno sconosciuto

Ballando con uno sconosciuto

Stasera non sono nemmeno uscita (uscito)

Ma, ragazzo, ho bisogno che esci dalla mia testa (esci dalla mia testa)

So esattamente cosa devo fare

Non voglio restare da sola questa notte, da sola questa notte, da sola questa notte

Guarda cosa mi hai fatto fare, sto con qualcuno di nuovo

Ohh, baby, baby, sto ballando con uno sconosciuto Guarda cosa mi hai fatto fare, sto con qualcuno di nuovo

Ohh, baby, baby, sto ballando con uno sconosciuto

Ballando con uno sconosciuto

Ballando con uno sconosciuto

Bllando, yeah, ooh

Guarda cosa mi hai fatto fare, sto con qualcuno di nuovo (ooh)

Ohh, baby, baby, sto ballando con uno sconosciuto

Guarda cosa mi hai fatto fare, sto con qualcuno di nuovo

Ohh, baby, baby, sto ballando con uno sconosciuto

Sto ballando, sto ballando (ooh)

Sto ballando, sto ballando (ballando con uno sconosciuto)

Sto ballando, sto ballando (ballando con uno sconosciuto)

Sto ballando, sto ballando (ballando con uno sconosciuto)