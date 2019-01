Anteprima dell’album Brand New Day: la raccolta dei successi di Sting

Ricordate il brano Message in a bottle? Era Sting, la voce dei Police che nel 1979 diffondeva uno dei suoi più grandi successi. E adesso, alcuni dei brani più famosi del cantante, saranno online in una nuova rivisitazione, raccolti nell’album Brand New Day.

Brand New Day rappresenta la title track del sesto album da solista di Sting, pubblicato nel 1999. La sua rivisitazione risulta, a differenza della versione originale, un mash up tra soul e rock, lasciando alcuni dettagli chiave come i cori d’accompagnamento e l’armonica.

A dar notizia dell’anteprima del nuovo album è stato il sito ufficiale del cantante. Inoltre, a sostegno di questo progetto, ci sarà anche un tour: My Songs Tour che farà prima tappa in Bulgaria il prossimo giugno.

E’ tempo di un ritorno alle origini, con i vecchi brani di Sting, realizzati in chiave contemporanea.

Il produttore, collaboratore per la nuova versione di Brand New Day, è Dave Audé. Non ci sono ancora chiarimenti sulla track list del nuovo album di Sting, ma qualcuno dice che i più grandi successi rivisitati comprenderanno titoli come Roxanne, Englishman in New York, Shape Of My Heart, Every Breath You Take, e Fields Of Gold.

E le sorprese non finiscono qui: si vocifera che, durante il tour, Sting sarà sul palco con un gruppo rock. Qualche suggerimento?

Sting e Shaggy – Collaborazioni del 2018

Abbiamo ascoltato i nuovi lavori discografici di Sting durante la primavera del 2018, in collaborazione con Shaggy, dal titolo 44/876.

Una coppia insolita, musicalmente parlando, quella di Sting e Shaggy, che hanno unito i loro stili e le loro influenze strumentali per fondere il famoso ‘Englishman’ e il ‘Reggae man’, infatti è di questo che si tratta, di un legame spirituale, che porta gioia e speranza. Il titolo dell’album 44/876 rappresenta i prefissi del Regno Unito e della Giamaica.