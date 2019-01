Il mistero dei dipinti di un’artista nel nuovo film Netflix con Jake Gyllenhaal: Velvet Buzzsaw

Un cruento mistero per Jake Gyllenhaal, un killer nel mondo dell’arte, dei quadri intrisi di sangue nel nuovo film Netflix dal titolo Velvet Buzzsaw.

Diretto da Dan Gilroy (Nightcrawler), Velvet Buzzsaw è il binocolo sul mondo dell’arte, sul mistero di alcuni quadri killer, scoperti omicidio dopo omicidio. Il primo trailer è stato pubblicato e ne sono protagonisti, oltre Jake, l’attrice Toni Colette, Zawe Ashton, il versatile John Malkovich, Natalia Dyer, Rene Russo, Tom Sturridge e Daveed Diggs.

Eventi bizzarri, strani episodi, incidenti inspiegabili, tutto riconducibile alla mano di un’artista, o meglio ai suoi quadri.

Ecco qui di seguito il trailer ufficiale di Velvet Buzzsaw:

L’arte contemporanea ha un nuovo artista: i suoi lavori sono stati trovati alla sua morte ed è stato ignorato il suo volere di distruggere tutti i suoi dipinti. L’agente Josephina comincia a far conoscere quei quadri, apprezzati sin da subito dalla critica, ma presto un sinistro mistero raggiungerà chiunque sia entrato a contatto con i dipinti.

Un intenso horror-glam ambientato a Los Angeles in cui Jake interpreta il proprietario di una galleria d’arte, con tratti bizzarri e folli. In Velvet Buzzsaw i quadri prendono vita e, omicidio dopo omicidio, si prendono la vita di chi li ha acquistati.

Tra i film in anteprima al Sundance Film Festival, Velvet Buzzsaw sarà disponibile su Netflix a partire dal 1° febbraio 2019.

Gyllenhaal in Spider-Man: Far From Home

Lo abbiamo visto in un’ottima interpretazione nel film Lo Sciacallo, e adesso, Jake Gyllenhaal, sarà anche nel cast del sequel di Spider-Man: Far From Home.

L’attore ha infatti accettato il ruolo nel film, dopo mesi di speculazioni sulla questione Mysterio, il cattivo. Ne ha dato notizia lui stesso su Instagram, post in cui legge un fumetto di Spidey e con su scritto: