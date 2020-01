Il chirurgo estetico Julian Da Silva ha recentemente stilato la classifica delle 10 donne più belle del mondo. Questa classifica è basata, a detta del medico, sulla scienza e più precisamente sulla famosa teoria del rapporto aureo. Tale proporzione divina fu addirittura teorizzata nell’antica Grecia per poi essere ripresa anche da celebri scultori e pittori rinascimentali per dare vita a delle opere splendide. Nel caso del chirurgo estetico il rapporto è stato usato per individuare le 10 donne che si avvicinano di più alla perfezione.

Per poter stilare questa curiosa classifica Julian Da Silvia si è affidato alla misurazione delle dimensioni e della posizione di labbra, mento, mascella, naso, occhi e sopracciglia oltre che alla forma del viso nel suo complesso. Così ha individuato le donne che più corrispondono a tali parametri. Scopriamo nella classifica qui sotto chi sono!

10. Cara Delevigne

Al decimo posto si piazza la bellissima modella e attrice inglese Cara Delevingne. Biondissima dagli occhi chiari, Cara è stata molto fotografata negli ultimi mesi anche per la sua relazione sentimentale con Ashley Benson.

9. Katy Perry

Al nono posto si piazza la cantante statunitense Katy Perry. Recentemente Katy ha raccontato in un’intervista a Vogue India di essere uscita dalla depressione grazie all’aiuto del suo attuale compagno Orlando Bloom.

8. Natalie Portman

All’ottavo posto troviamo Natalie Portman. La donna oltre ad essere bellissima è anche un’attrice famosa molto brava, vincitrice di diversi premi tra cui anche un Oscar! Nel 2020 uscirà l’ultimo film di cui è stata protagonista: Lucy in the Sky. Ma non è finita qui: la Portman diventerà The Migthy Thor, prendendo il posto dell’originale Thor, nel quarto film della saga Marvel Thor: Love and Thunder, che uscirà nel 2021.

7. Scarlett Johansson

Settimo posto per Scarlett Johansson. L’attrice americana ha vissuto un periodo particolarmente fitto dal punto di vista lavorativo: ha ricevuto diverse nomination per la sua convincente interpretazione del ruolo di protagonista in Storia di un matrimonio e per la sua apparizione in Jojo Rabbit. Ma gli impegni non finiscono qui! Rivedremo presto Scarlett, a maggio 2020, nel film Black Widow.

6. Kate Moss

Al sesto posto si posiziona l’intramontabile Kate Moss. La super modella inglese è considerata da molti una delle donne più belle al mondo. Nonostante ormai non sia più giovanissima (quest’anno compirà 46 anni) Kate è davvero un’indiscussa regina di stile e la sua bellezza sembra non conoscere età.

5. Taylor Swift

A metà classifica troviamo Taylor Swift. La cantante ha vissuto un 2019 incredibile e denso di soddisfazioni, non dovremmo quindi sorprenderci troppo di trovarla anche in una classifica del genere. Taylor non è solo talentuosa e brava, ma anche bellissima!

4. Ariana Grande

A pochi passi del podio si posiziona Ariana Grande. La piccola cantante ha recentemente concluso il suo tour internazionale. E proprio lo Sweetener World Tour è diventato anche un live album dal titolo K bye for Now (SWT Live). Ora non ci resta che aspettare il suo ritorno sulle scene!

3. Amber Heard

Sul gradino più basso del podio troviamo Amber Heard. La bellissima attrice statunitense non ha iniziato l’anno nel migliore dei modi. Ad inizio anno ha postato una foto su Instagram in cui si nota un infortunio al piede. Per fortuna nulla di grave. L’attrice è infatti pronta comunque ad iniziare il nuovo anno al meglio.

2. Beyoncè

A pochi passi dalla vetta si posiziona Beyoncè. La cantautrice e ballerina statunitense non ha bisogno di particolari presentazioni. Ma forse non tutti sono a conoscenza del simpatico siparietto che si è tenuto durante la serata dei Golden Globe 2020. Beyoncè e il marito Jay- Z non solo sono arrivati in ritardo alla cerimonia ma il loro bodyguard ha portato due bottiglie di champagne del marchio Armand de Brignac, noto anche come Ace of Spade, di proprietà proprio dei due cantanti. Il motivo è chiaro: la serata era sponsorizzata da un altro brand di champagne, Moët & Chandon. Farsi fotografare con un altro brand sarebbe stato sconveniente. Portarsi in autonomia le proprie bottiglie, a quanto pare, no!

1. Bella Hadid

Rullo di tamburi ed ecco a voi la donna più bella del mondo, in accordo con questa classifica. Stiamo parlando della famosa modella Bella Hadid. Se qualche anno fa era pressoché sconosciuta e tendenzialmente veniva riconosciuta “solo” come la sorella più piccola di Gigi Hadid, oggi Bella si è conquista un posto importante nel panorama della moda e delle sfilate. La modella statunitense ha celebrato il nuovo anno in vacanza nella località caraibica di St. Barts, lontano dalla fredda New York. Nel suo feed di Instagram ha postato alcune foto che già ci svelano quali saranno le tendenze della prossima estate: il jeans e il denim che troveremo dappertutto!

Eccoci giunti alla fine di questa curiosa, soggettiva e interessante classifica! Voi siete d’accordo? Quali sono per voi le donne più belle al mondo? Fatecelo sapere in un commento qui sotto! Se vi interessa, ecco altre classifiche che abbiamo stilato nel corso di questi anni.

