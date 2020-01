Questo probabilmente per riuscire a darle un background più credibile come personaggio, in quanto impariamo a conoscerla dai primissimi episodi, durante la storyline di Aretuza.

Durante la prima stagione, incontriamo alcuni specifici villain: una di queste è Fringilla , che dopo la grande trasformazione di Yennefer, viene trasferita nell’impero di Nilfgaard, e si presume che qui venga a contatto con Cahir (il maggiore villain della storia). Nei libri, in realtà la strega è originaria proprio di Nilfgaard e non è costretta ad alcun trasferimento . Dunque, perchè farlo avvenire nella serie TV?

Anche l’importanza di Stregborg viene ampiamente rivisitata nella serie TV: a parte il primissimo episodio in cui vediamo il potente mago parlare con Geralt, tutte le altre scene e soprattutto le sue credenze morali e politiche sono state inventate per lo show.

Sappiamo dal racconto breve di “The Witcher” “ A Shar of Ice “, che il bellissimo Istredd , interpretato nella serie TV da Royce Pierreson , era un vecchio amante di Yennefer. Tuttavia, non viene specificato nulla sul dove e quando accada questa storia, e tantomeno che abbia luogo all’inizio del percorso che Yennefer intraprende ad Aretuza. Nei libri infatti non viene mai menzionato che lui studiasse vicino a quel luogo.

Tutto il resto che vediamo è stato appositamente creato per la serie , ad esempio il fatto che all’inizio non fosse bravissima nell’utilizzare la magia o la sua storia con Istredd, insieme anche all’omicidio del neonato che tenta di salvare a tutti i costi.

Tutto ciò che vediamo in aggiunta, come ad esempio la prova di magia in cui le ragazze imbottigliano un fulmine o il fatto che le studentesse non particolarmente brave diventassero anguille per alimentare la magia del posto è inventato appositamente per la serie.

Esattamente come per il passato di Yennefer, otteniamo dai romanzi e dalle storie brevi pochissime informazioni anche su Aretuza , un luogo potente e magico nel quale vengono addestrate ragazze destinate a diventare streghe. Il poco che si sa è che durante gli studi, le aspiranti maghe non possono lasciare il posto per recarsi in città vicine e poco altro.

Nei libri in realtà questa legge non viene mai menzionata. Naturalmente chi usa la magia con troppa foga subisce delle conseguenze, ma non accade mai nulla di quello che vediamo all’inizio dello show con Fringilla. Il che in realtà rimane un episodio abbastanza isolato, se pensiamo che anche Geralt usa la magia senza dare nulla in cambio, e questo anche Ciri: che sia un errore da parte degli sceneggiatori?

Nello show viene spiegato come funziona la magia grazie a una dimostrazione di Tessaia che, non menzionando alle sue studentesse questo “piccolo” particolare, provoca l’incidente alla mano di Fringilla, che riesce sì a sollevare una pietra, ma a un costo ben preciso. Questo perchè non si può ottenere qualcosa dal nulla, ma per fare magie è necessario dare qualcosa in cambio. “C’è un dare e un ricevere”, questa la legge universale.

Yennefer e Geralt in “Bottled Appetites”, il quinto della serie

“The Last Wish” è il titolo di un racconto breve di Sapkwoski e corrisponde alla trama dell’episodio 5 della serie, “Bottled Appetites”, in cui Geralt e Yennefer si incontrano per la prima volta in quanto il potente Witcher le chiede di salvare l’amico Ranuncolo, vittima della magia di un genio. Yennefer è proprio alla ricerca di questo genio, cui desideri appartengono a Geralt, che – come appunto cita il titolo – come ultimo desiderio esprime qualcosa che lo spettatore non riesce a sentire ma che è sicuramente legato alla strega.

A differenza della serie però, nel libro in realtà Yennefer riesce a sentire il desiderio di Geralt e per questo gli dice che da quel momento lui ha condannato sè stesso a stare con lei. Tuttavia non viene mai rivelato che desiderio abbia chiesto il coraggioso Witcher, cosa che invece nella serie viene svelata e che costringe poi i due personaggi a separarsi.