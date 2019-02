Il mese di febbraio 2019 si presenta ricco di proposte interessati per quanto riguarda le uscite cinematografiche, sopratutto nell’ambito dei film di animazione, con tanti prodotti che sono certa non deluderanno le aspettative degli amanti del genere.



Bando alle ciance, ecco a voi la lista dei film più interessati in uscita al cinema di questo mese!

Film in uscita al cinema il 13 febbraio 2019

La Paranza dei Bambini

Tratto dall’omonimo romanzo di Roberto Saviano, La Paranza dei Bambini è un film che tratta nuovamente di criminalità nella periferia di Napoli, questa volta attraverso gli occhi di sei adolescenti: Maraja, Pesce Moscio, Dentino, Lollipop e Drone.



La regia è affidata a Claudio Genovese, che già in passato aveva dato prova della sua abilità nel rappresentare la realtà drammatica di adolescenze problematiche (come in Fiore e Alì ha gli occhi azzurri), e nella realizzazione di questa pellicola lo si vede collaborare con attori non professionisti.



Nella scelta del casting, infatti, gli autori hanno deciso di puntare su ragazzi che mai avevano avuto esperienze recitative, molti dei quali ‘pescati’ dal Rione Sanità di Napoli, nell’obiettivo dare maggiore veridicità ai sei giovani personaggi che si intende rappresentare sullo schermo.



A seguire, il trailer del film:

In uscita al cinema il 14 febbraio 2019

Alita – Angelo della battaglia

Tratto dall’omonimo manga e ambientato nel XXVI secolo, il film ha come protagonista Alita, una ragazza cyborg che viene salvata dallo scienziato Ido, il quale si prende cura di lei e la trasforma in un’invincibile macchina da guerra.



Nonostante i dubbi della protagonista sulle sue origini e sul suo passato, il proprio mentore non ha dubbi sul suo destino: lei è l’unica guerriera in grado di fermare il ciclo di distruzione del tirannico Tiphares, uno spietato nemico che può essere contrastato solo tramite una battaglia all’ultimo sangue.

Crucifixion – Il male è stato invocato

Crucifixion è un nuovo, attesissimo film horror diretto da Xavier Gens e tratto da una storia vera.



Tutto ha inizio con l’accusa di un omicidio, commesso da un prete ai danni di una suora durante un tentato esorcismo. L’accusato afferma che l’uccisione sia stata dovuta dalla resistenza del demone che si era impossessato del corpo della donna, ma la corte non crede alla versione rilasciata dal prete, sostenendo che la vittima fosse semplicemente affetta da instabilità mentale.



Ad entrare in gioco sarà allora una giornalista investigativa, che cercherà di fare chiarezza sugli eventi accaduti, venendo così a conoscenza di prove che non solo la portano a credere nella veridicità della posizione del prete, ma anche che il demone possa essere in cerca di un nuovo corpo da cui trarre sostentamento…

Rex – Un cucciolo a palazzo

No, non si tratta del famoso ispettore canino della polizia tedesca! Nel nuovo film d’animazione di Ben Stassen, Rex è infatti il nome del corgi favorito da Sua maestà Regina Elisabetta II!



Il cagnolino, nonostante la sua posizione di elite, un giorno si ritrova però a vagare smarrito tra le strade di Londra a causa di una serie di fraintendimenti a Buckingham Palace, finendo così in uno dei più terribili clan di lotta canina della periferia della capitale. Un contesto di certo non consono per un cane di palazzo, che si ritroverà a dover affrontare numerosissime ed esilaranti avventure nel tentativo di ritornare sano e salvo dalla sua amata padrona.

Un’avventura

Film evento della stagione invernale, Un’avventura è un film che narra l’amore tramite le note di Lucio Battisti e Mogol.



Protagonisti di questa storia d’amore musicale sono Matteo e Francesca, amici d’infanzia che si ritrovano ad essere il primo amore l’uno dell’altra. Nonostante il profondo sentimento, i due si lasceranno a causa delle ambizioni di Francesca: influenzata dalla grande rivoluzione degli anni ’70, la ragazza deciderà infatti di lasciare il piccolo paesino in cui è cresciuta insieme al suo amato per cercare nuovi stimoli a Londra.



Matteo, nel frattempo, si dedicherà alla sua più grande passione, la musica, aspettando il ritorno di Francesca nella speranza di costruire una nuova vita insieme all’amore della sua vita.



In uscita al cinema il 21 febbraio 2019

Modalità areo

Modalità aereo è la nuova commedia di Fausto Brizzi, il cui intento risulta essere quello di dare risposta ad un interessante quesito: cosa succederebbe nel caso in cui si perdesse il cellulare, impostato su modalità aereo, per 24 ore?



Protagonista del film è Diego (interpretato da Paolo Ruffini), un imprenditore bello, ricco e famoso che affida le sorti del suo business e della sua vita ad un cellulare di ultima generazione. E sarà proprio lui ad essere vittima di questo nuovo mondo iper-tecnologico, nel momento in cui dimenticherà il proprio telefono nel bagno del gate, pochi attimi prima di doversi imbarcare per un volo di 24 ore diretto verso Sidney.



A trovare il telefono sarà Ivano (interpretato da Pasquale Petrolo), addetto alla pulizia dei bagni dell’aeroporto e che risulta essere esattamente il contrario di Diego: brutto, povero e di certo non ricco. Il ritrovamento scombussolerà la vita di Ivano, nel momento in cui deciderà di non restituire l’oggetto ma di usarlo per poter tentare una svolta nella sua misera vita.

The Lego Movie 2

Dopo il clamoroso successo di The Lego Movie, presto i piccoli eroi fatti di mattoncini ritorneranno sul grande schermo per una nuova, esilarante avventura.



Dopo ben 5 anni, gli eroi di Bricksburg dovranno infatti ritornare all’azione per proteggere l’amata città da una nuova minaccia rappresentata da i LEGO DUPLO®, invasori provenienti dallo spazio che distruggono qualsiasi cosa alla velocità della luce. Riusciranno Emmet, Lucy, Batman e i loro amici a ristabilire l’ordine nell’universo LEGO®?

Un uomo tranquillo

Nels Coxman ritorna ad interpretare i panni di un uomo “non più nel fiore degli anni, dalla spiccata virilità e in cerca di vendetta per un torto subito” con Un Uomo Tranquillo, remake hollywoodiano di un film norvegese campione di incassi in Scandinavia.



Il protagonista del thriller è uno spazzaneve, abituato a guidare il proprio veicolo in una sola e unica direzione nei tunnel ghiacciati del Colorado. Ma la sua vita monotona subirà una brusca deviazione con la scomparsa del figlio Kyle, morto ufficialmente per un’overdose di eroina ma dietro la cui tragica fine si cela l’attività criminale di una gang di spacciatori. Ed è allora che la vita dell’ “uomo tranquillo” cambierà rotta, deviando verso una spietata vendetta.

The front runner – Il vizio del potere

Il regista Jason Reitman propone un nuovo film dedicato ad eventi che hanno fatto la storia della politica americana, portando sullo schermo gli eventi legati alla candidatura presidenziale di Gary Hart, noti per aver dato alla luce al primo vero caso di politica tabloid.



Gary Hart è difatti un senatore democratico del Colorado, candidatosi alle elezioni presidenziali del 1972. Nonostante i sondaggi positivi e un entourage efficiente, la sua ascesa al potere verrà bruscamente fermata da un articolo del “Miami Herald”, che espone una presunta relazione extra-coniugale del politico con Donna Rice, accusa avvalorata dalla presenza di prove fotografiche.



Ed è così che Gary Hart dovrà non solo rispondere alla propria moglie, ma anche ad un deluso pubblico elettorale, a cui da sempre si era mostrato come un uomo onesto e dai saldi principi morali, sostenendo la propria fedeltà alla carriera politica e alla famiglia.

In uscita al cinema il 28 febbraio 2019

Dragon Ball Super: Broly

Per la gioia degli ormai ex-bambini nati e cresciuti negli 90, a fine mese uscirà in tutte le sale italiane il nuovo film di Dragon Ball, con il quale si potrà assistere ad una battaglia epocale su cui verteranno le sorti dell’intero universo!



Dopo la distruzione del pianeta Vegeta, i tre ultimi guerrieri Saiyan sono stati dispersi nello spazio, destinandoli così a vite ed esperienze completamente diverse. Due di loro, Goku e Vegeta, hanno trovato rifugio sul pianeta terra, mentre il terzo guerriero è cresciuto in un angolo dell’universo coltivando una pericolosa sete di vendetta, sentimento che gli ha permesso di sviluppare un grandissimo potere.



Il momento dell’agognata vendetta è finalmente giunto, e le sorti dell’intero universo saranno ora nelle mani di Goku e Vegeta! Riusciranno i due guerrieri Saiyan a porre fine alla forza distruttiva di questo nuovo nemico?

La casa di Jack

La casa di Jack, il nuovo lavoro del regista Lars Von Trier, è un film che parla dell’evoluzione di Jack, un semplice ingegnere affetto da un disturbo ossessivo-compulsivo diventato negli anni uno dei più astuti e spietati serial killer della storia americana.



A seguito dell’uccisione di una prima vittima, Jack rimane infatti affascinato dalla natura “artistica” dell’omicidio, decidendo così di perseguire una carriera da omicida seriale nell’ambizione di raggiungere un agognato “delitto perfetto”.

Domani è un altro giorno

Simone Spada è qui alla regia di “Domani è un altro giorno“, remake di un successo cinematografico argentino che vede nei panni di protagonista due degli attori più amati nel cinema italiano: Valerio Mastandrea e Marco Giallini.



Il film tratta di un’emozionante storia di amicizia: i due protagonisti, Giuliano e Tommaso, sono grandi amici da più di trent’anni, che si ritrovano a dovere però affrontare la tragicità del cancro.



Tommaso dovrà infatti recarsi in Canada e trascorrere 4 intensissimi giorni insieme all’amico, il quale ha deciso di smettere di combattere dopo aver dovuto convivere con un tumore in stadio terminale per un anno intero. Ma, prima di morire, Giuliano ha un conto in sospeso: deve trovare una sistemazione a Pato, un cane che avrà un ruolo più che importante per lo sviluppo degli eventi successivi…

Ancora auguri per la tua morte

Dopo il grande successo di “Auguri per la tua morte”, a fine mese uscirà il sequel di uno dei film horror di maggiore successo degli ultimi tempi.



A metà tra un film dell’orrore ed una commedia, la trama di Ancora auguri per la tua morte risulta essere assai semplice: la sfortunata Tree, dopo un effimero momento di stasi, si rende conto che il loop del suo assassino non solo non è stato spezzato, ma che le vicende ad esso legate risultano essere assai più complesse e turbolente di quanto non lo fossero state in passato…

C’era una volta il principe azzurro

Il principe azzurro risulta ormai essere una figura mitologica: fin da quando eravamo bambine tutti ne parlano, ma nessuna l’ha mai veramente incontrato. Una drastica realtà questa che ha portato migliaia e migliaia di adolescenti e donne di tutto il mondo a inveire contro la bugia dell’amore narrato nelle fiabe.



Eppure, nonostante questa tragica realtà, nessuno ha mai provato a mettersi nei panni del fantomatico principe azzurro e comprendere la sua problematica natura… Ma per fortuna ci hanno pensato gli ideatori di C’era una volta il principe azzurro!



Questo esilarante film d’animazioni pone difatti al centro della scena il Principe Azzurro e ne svela tutti gli altarini: egli non è altro che un pover’uomo condannato ad una vita da seduttore. Eppure, nonostante egli stesso abbia spesso sfruttato il suo fascino, un giorno comprende che è ora di porre fine alla vita da rubacuori, e che è giunto il momento di trovare il Vero Amore.



Nonostante le apparenze, l’impresa sarà assai ardua e l’avventura in cui il Principe si imbarcherà non mancherà di momenti esilaranti in grado di divertire i grandi e i piccini.