Senza alcun dubbio uno dei protagonisti di questa edizione del Festival di Sanremo è stato Achille Lauro che è riuscito a lasciare il segno con le sue esibizioni.

Il brano “Me Ne Frego” risulta avere, musicalmente parlando, un impatto inferiore rispetto ad altre sue canzoni ma è stato il suo significato e il modo attraverso il quale il cantante ha voluto lanciare un messaggio –arrivato forte e chiaro– ad aver conquistato una grande fetta di pubblico.

“Dimmi una bugia, me la bevo

Sì, sono ubriaco ed annego

Oh sì, me ne frego davvero

Sì, me ne frego

Prenditi gioco di me che ci credo

St’amore è panna montata al veleno” Estratto dal testo di Me Ne Frego di Achille Lauro

Intrecciandosi al racconto di una relazione tossica che comporta una sorta di dipendenza anche rispetto ai suoi aspetti negativi, il mantra “me ne frego” nasconde dietro di sé ben altro.

Un inno alla libertà di espressione e di accettazione di ogni sfaccettatura di sé e degli altri. Non importa come o cosa, l’arte –e non solo– dovrebbe andare oltre. Cerca di rappresentare anche visivamente un quadro più ampio presentandosi sul palco durante le sue esibizioni incarnando figure iconiche come quella di Ziggy Stardust –personaggio ideato da David Bowie– per omaggiare l’artista da sempre icona di libera espressione, artistica e sessuale, che non ha mai avuto paura di superare la linea segnata dalla società delle differenze di genere.

“Me Ne Frego è un inno alla libertà sul palco più istituzionale d’Italia. La mia speranza è che potesse scuotere gli animi degli insicuri e le certezze di chi è fermo sulle sue certezze, perchè è sempre fuori dalla comfort zone che accadono i miracoli. Me Ne Frego è un inno alla libertà di essere ciò che ci si sente di essere. Me ne frego, vado avanti, vivo, faccio”.

Un messaggio che Achille è riuscito a trasmettere, almeno a chi ha saputo ascoltarlo e interpretarlo davvero.

“Me Ne Frego” è attualmente uno dei brani del Festival di Sanremo più trasmessi in radio e più ascoltati sulle piattaforme digitali. Fateci sapere cosa ne pensate!

Testo di Me Ne Frego di Achille Lauro

[Intro]

Sì, noi sì

Noi che qui, siamo soli qui

Noi sì, soli qui

Fai di me quel che vuoi, sono qui

Faccia d’angelo

David di Michelangelo

Occhi ghiacciolo

Dannate cose che mi piacciono

[Verso 1]

Ci son cascato di nuovo

Ci son cascato di nuovo

Pensi sia un gioco

Vedermi prendere fuoco

Oh sì, sì

Ci son cascato di nuovo

Tu sei mia, tu sei tu, tu sei più

Già lo so, che poi lì

Che non so più poi chi trovo

Chi trovo

Sono qui, fai di me quel che vuoi

Fallo davvero

Sono qui, fai di me quel che vuoi

Non mi sfiora nemmeno, oh sì sì

[Ritornello]

Me ne frego

Me ne frego

Dimmi una bugia, me la bevo

Sì, sono ubriaco ed annego

Oh sì, me ne frego davvero

Sì, me ne frego

Prenditi gioco di me che ci credo

St’amore è panna montata al veleno

Oh sì

[Vero 2]

È instabile, fragile

È una strega, solo favole, favole

A far la scema è abile, agile

Quel modo insospettabile

Oh mio Dio, sì

Lei che dice a me, ‘Voglio te’

Ma vuole quello che non sa di sé

Dai, vorresti che buttassi

Tutto quanto all’aria per te

Sì, perché per un capriccio

Lo sai che è così

Non si può, non si può, come no

Non mi sfiora nemmeno, oh sì sì

[Ritornello]

Me ne frego

Me ne frego

Dimmi una bugia, me la bevo

Sì, sono ubriaco ed annego

Oh sì, me ne frego davvero

Sì, me ne frego

Prenditi gioco di me che ci credo

St’amore è panna montata al veleno

[Bridge]

È una vipera in cerca di un bacio

Che poi le darò

Io sempre in cerca di quello che ho perso

Perdendo le cose che ho

Amore dimmi qualcosa

Qualcosa di te che non so

Così mi prendo anche un piccolo pezzo di te

Anche se non si può

Fai quel che vuoi

[Ritornello]

Me ne frego (la la la la)

Me ne frego (la la la la)

Dimmi una bugia, me la bevo

Sì, sono ubriaco ed annego

Oh sì, me ne frego davvero

Sì, me ne frego (la la la la)

Prenditi gioco di me che ci credo

St’amore è panna montata al veleno

[Outro]

Ne voglio ancora