Per la terza volta sul palco dell’Ariston, Diodato trionfa a pieni voti con la sua incantevole Fai Rumore, una ballad profondamente emozionale che ancora una volta ci parla d’amore e di rapporto con l’altro e lo fa in modo assolutamente poetico e intimo.

Il brano Fai Rumore è estratto da Che Vita Meravigliosa, il nuovo album di Diodato che sarà disponibile i tutti i negozi e negli store digitali a partire dal 14 febbraio, giorno di San Valentino.

Una vittoria, quella del Festival della musica italiana, che ha messo d’accordo davvero tutti, il pubblico la giuria e lasala stampa. Diodato piace, e soprattutto piace la sua voce, la musica e il meraviglioso testo della canzone.

Il significato del testo di Fai Rumore

“Fai Rumore è un invito ad abbattere i muri dell’incomunicabilità, a bruciare quelle distanze che creano incomprensioni, quei silenzi che allontanano molte volte le persone. Per questo spesso è bene farsi sentire, fare rumore”

Con queste parole Diodato ha presentato la sua canzone Fai Rumore, sintetizzando alla perfezione quello che è il messaggio che vuole far arrivare a chi lo ascolta.

Più che di un rapporto di coppia, quindi, la canzone di rivolge genericamente al rapporto con l’altro, con le persone che ci circondano, alla crescente incomunicabilità e incomprensione, che vanno combattute preferendo sempre l’incontro, lo scontro, il confronto, il rumore citato nel testo.

Un testo importante, quindi, che veicola un messaggio altrettanto interessante e spunto di profonda riflessione con noi stessi e con le persone care.

Il video ufficiale di Fai Rumore di Diodato

Così come il testo, il video ufficiale di Fai Rumore è assolutamente poetico. In un’ambientazione onirica e fuori dal tempo e dallo spazio, Diodato suona il piano e canta mentre cerca di creare una connessione, una comunicazione con la figura eterea di una donna che danza leggera e sfuggente.

Il video è un insieme di luci soffuse, nebbia e distanze, che vengono fugate definitivamente nel finale, quando i due protagonisti si incontrano in un potente abbraccio carico di significato. Un video poetico per un brano altrettanto poetico e delicato, non facile da rappresentare visivamente.

Il testo di Fai Rumore, canzone che ha vinto Sanremo

Sai che cosa penso,

Che non dovrei pensare,

Che se poi penso sono un animale

E se ti penso tu sei un’anima,

Ma forse è questo temporale

Che mi porta da te,

E lo so non dovrei farmi trovare

Senza un ombrello anche se

Ho capito che

Per quanto io fugga

Torno sempre a te

Che fai rumore qui,

E non lo so se mi fa bene,

Se il tuo rumore mi conviene,

Ma fai rumore sì,

Che non lo posso sopportare

Questo silenzio innaturale

Tra me e te

E me ne vado in giro senza parlare,

Senza un posto a cui arrivare,

Consumo le mie scarpe

E forse le mie scarpe

Sanno bene dove andare,

Che mi ritrovo negli stessi posti,

Proprio quei posti che dovevo evitare,

E faccio finta di non ricordare,

E faccio finta di dimenticare,

Ma capisco che,

Per quanto io fugga,

Torno sempre a te

Che fai rumore qui,

E non lo so se mi fa bene,

Se il tuo rumore mi conviene,

Ma fai rumore sì,

Che non lo posso sopportare

Questo silenzio innaturale tra me e te

Ma fai rumore sì,

Che non lo posso sopportare

Questo silenzio innaturale,

E non ne voglio fare a meno oramai

Di quel bellissimo rumore che fai