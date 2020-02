La prima volta di Levante al Festival di Sanremo con una canzone da brividi, Tikibombom, questo il titolo che ha presentato la cantautrice sicula, grande voce e autrice del panorama musicale italiano dei nostri giorni. Una canzone bella, con un ritornello che rimane subito impresso nel cuore, e un significato del testo davvero emozionante.

Con Tikibombom Levante si è posizionata 12esima nella classifica finale del Festival, un posto di tutto rispetto, ma a mio avviso meritava molto di più. Bella, brava, con una grande voce e una canzone con un tema diverso, nuovo, importante come pochi altri.

Il significato del testo di Tikibombom

Tikibombom è una canzone che parla di diversità, di persone che non si riconoscono nella massa, ma che da quest’ultima vengono messe in disparte e discriminate.

A spiegarci il senso e la struttura specifica del testo di Tikibombom è la stessa Levante:

Tikibombom è il ritmo sul quale non ballano le persone che descrivo nel brano. È una lettera scritta di getto a quattro persone che mi piacciono e che spesso non vengono comprese. Nella prima strofa ho raccontato loro che impressione mi fa guardarli, nella seconda strofa come appaiono agli occhi di molti. Nei ritornelli li ho rassicurati dicendo loro che la diversità è ricchezza, seppur ultimi a volte, consapevoli di essere vento e mai bandiera. Un canto d’inclusione, un canto per gente libera. Questa canzone parla a tutti, a tutti quelli che hanno qualcosa di speciale da difendere e a tutti quelli che non hanno capito d’avere qualcosa di speciale da difendere

Video ufficiale di Tikibombom

Il video ufficiale di Tikibombom è una coreografia molto semplice e poetica, che mostra Levante in mezzo a gruppi diversi di persone dove cerca di emergere, ed emerge per la sua diversità.

Le varie scene sono gestite come dei veri e propri quadri viventi, dove protagonista diventa un colore, di scena in scena diverso, che permea l’atmosfera seppure in forme diverse. Un video molto bello e stilisticamente curato.

E tu cosa ne pensi? Faccelo sapere dopo aver letto il tesot integrale qui sotto.