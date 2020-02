Per la nona volta sul palco del Festival di Sanremo, Marco Masini festeggia i suoi 30 anni di carriera con il brano Il Confronto, una ballad intensa e ricca di emozioni. Con Il Confronto Masini si è classificato al quindicesimo posto della classifica finale, un risultato mediocre, per una canzone che meritava sicuramente di più.

Il Confronto è uno dei 4 inediti contenuti in Masini +1, 30th Anniversary, perfetta celebrazione di 30 anni di musica di un cantautore capace di raccontare le emozioni umane in modo diretto e toccante e arrivare così direttamente al cuore del suo pubblico. Nell’album sono contenuti, inoltre, 15 grandi successi dell’artista reinterpretati con colleghi e amici.

Il significato del testo di Marco Masini Il Confronto

Il testo de Il Confronto è una lunga chiacchierata che Marco Masini fa con se stesso, con la sua vita e tutto il percorso artistico e non solo fatto nei suoi 30 anni di carriera musicale.

Nel testo sono descritti momenti difficili e di scoraggiamento, ma anche successi, momenti di gioia, rabbia e rivalsa. Sul finire del brano, quando Masini canta “Forse adesso ti è chiaro mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso” vi è appunto l’accettazione, la pace interiore ritrovata con la propria persona.

Il Confronto, in fin dei conti è un confronto con se stessi e come racconta lo stesso Masini:

Di solito si scrive una canzone così quando si sente di parlare con sé stessi, come un amico in maniera obiettiva, accusandosi, ma dandosi anche dei consigli, arriva l’esigenza di confrontare il nostro presente con il nostro passato.

Il video ufficiale de Il Confronto

Nel video ufficiale il tema del confronto con se stessi viene portato avanti da una lunga scena, che va da inizio a fine della clip, nella quale vediamo Marco Masini correre per una strada buia, illuminato soltanto dai fanali di un’auto che lo insegue e sembra volerlo investire.

Alla fine della clip, che è interrotta anche da scene diverse, come il cantante al pianoforte che si esibisce, vediamo che dall’auto che rincorre esce lo stesso Masini che appunto rincorreva se stesso.

Qui di seguito troverai il testo integrale della canzone. Facci sapere cosa ne pensi nei commenti alla fine dell’articolo.

Il testo de Il Confronto di Masini

E sei stato un bugiardo non hai avuto coraggio

Quasi sempre imperfetto ma qualche volta saggio

E sei stato per qualcuno un marito mancato

E sei diventato padre ma non è capitato

E sei stato sul campo sempre dietro a un pallone

E ora sei qui sulla porta a tirarti un rigore

Come un eterno bambino dentro gli anni di un uomo

E sei stato importante e in lampo nessuno

Hai un cuore diesel che ci vai piano

La vita è un flipper e infatti ci giochiamo

Ma cosa aspetti a dire basta

E in quello specchio a urlare “cambia faccia”

Non sei arrivato qui per sbaglio

Hai dato tutto il peggio

Ma hai fatto del tuo meglio

E no la vita non è giusta

È che il passato ci esce dalla testa

Come canzoni dalla radio

Amori nell’armadio

Un po’ ti odio un po’ ti amo

Ma oltre la paura del confronto

Hai vinto tutto

E sei stato uno stronzo quando lei ci credeva

L’hai lasciata morire lì con te alla deriva

Ma sei stato un signore quando non hai risposto

E ti bastavano due parole, due parole, per rimetterla a posto

Il cuore è un killer preso alle spalle

Il mondo è open sopra miliardi di stelle

Ma cosa aspetti a dire basta

E in quello specchio a urlare “cambia faccia”

Non sei arrivato qui per sbaglio

Hai dato tutto il peggio

Ma hai fatto del tuo meglio

E no la vita non è giusta

È che il passato ci esce dalla testa

Come canzoni dalla radio

Amori nell’armadio

Un po’ ti odio un po’ ti amo

Ma oltre la paura del confronto

Hai vinto tutto

Hai vinto tutto

Ma oltre la paura del confronto

Hai vinto tutto

E no la vita non è

E no la vita non è giusta

È che il passato ci esce dalla testa

Come notizie sul giornale

Impronte su un pugnale

Non vuoi cadere non puoi volare

Ma oltre la paura del confronto

Ma oltre la paura del confronto

Il confronto

Forse adesso ti è chiaro mi son dato il permesso

Di parlarti davvero e accettare me stesso.