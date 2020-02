Presentata alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, Gigante di Piero Pelù, è entrata a far parte della classifica delle canzoni dei Big del palco dell’Ariston. Una prima volta per Piero, che non aveva mai partecipato al Festival della canzone italiana, e che con questo passo festeggia anche 40 anni di carriera musicale.

Gigante è una canzone che, nello stile, resta fedele all’anima rock di Piero Pelù, ma che nel testo mostra tutta la dolcezza e l’amore che può dare un nonno a suo nipote. La canzone è infatti dedicata ai nipotini di Piero Pelù. Una canzone energica e piena di vitalità, con un cuore di dolcezza e amore.

Il significato di Gigante di Piero Pelù

Si potrebbe definire Gigante come una vera ninna nanna rock, dove il gigante che riporta il titolo è riferito proprio ad un bambino che si appresta a compiere i suoi primi passi nella vita e nel nostro folle mondo.

Una spinta a cavalcare il mondo, a domare il drago e le difficoltà della vita e soprattutto uno sprono a non abbandonare mai la fantasia, perché è l’unica cosa che ci manda avanti, una caratteristica di ognuno di noi bambino che non dovremmo mai abbandonare nella vita.

La canzone, a parte essere una dedica per i nipoti di nonno Piero, è rivolta anche ai ragazzi e alle ragazze dei carceri minorili di Nisida e di tutta Italia, come recita il comunicato ufficiale, che lottano per rinascere a nuova vita liberandosi dalle catene di un passato difficile.

Il video ufficiale di Gigante di Piero Pelù

Nel video ufficiale di Gigante, vediamo una coppia di giovani ragazzi alle prese con un giorno della loro vita. Tutto inizia in una stazione ferroviaria, dove un treno sfreccia via lasciando i due protagonisti a piedi. La loro storia continua per le strade di una cittadina, e poi in una casa, a simboleggiare quei momenti in cui ognuno di noi è solo con se stesso, pur facendo parte di questo complesso mondo

Tutta la storia raccontata dal video è alternata a scene di Piero Pelù che canta, sia solo, sia in compagnia della sua band. Un video semplice ma molto bello, che accompagna alla perfezione il brano.

Gigante è un estratto dell’album Pugili Fragili che uscirà il 21 febbraio nei negozi e negli store.

Cosa ne pensi di questa canzone? Faccelo sapere dopo aver letto il testo integrale qui sotto.

Il testo di Gigante

Spingi forte spingi forte salta fuori da quel buio

Crescerai aprendo porte tutti i giorni stare pronti

Tu sei molto di più di quello che credi di quello che vedi

Tu sei il mio Gesù la luce sul nulla, un piccolo Buddha

Niente di proibito tu sei benvenuto al mondo mondo

È come una giostra la mente

Tu sei il re di tutto e di niente gigante

Niente di proibito sei pronto a cavalcare il mondo? Mondo

Fatti il tuo castello volante

Con la fantasia di un bambino, gigante

Cavalcare draghi e mostri già ti penso dacci dentro

È un mestiere che conosco tutti i giorni stare pronti

Tu sei molto di più di quello che credi di quello che vedi

Tu sei il mio Gesù la luce sul nulla mio piccolo Buddha

Niente di proibito tu sei benvenuto al mondo, mondo

È come una giostra la mente

Tu sei il re di tutto e di niente, gigante

Niente di proibito sei pronto a cavalcare il mondo, mondo

Fatti il tuo castello volante

Con la fantasia di un bambino, gigante

Tu sei molto di più di quello che vedi di quello che credi

Sei il mio asso

Tu sei il mio Gesù la luce sul nulla mio piccolo Buddha

Il tuo non è un pianto è il tuo primo canto ehi!

Oh eh oh eh

Niente di proibito tu sei benvenuto al mondo, mondo

È come una giostra la mente

Tu sei il re di tutto e di niente, gigante

Spacca l’infinito e rubagli un minuto al mondo, mondo

Per fare un castello volante

Con la fantasia di un bambino, gigante

Gigante