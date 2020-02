Sono saliti sul podio del Festival di Sanremo e hanno conquistato il pubblico con la loro musica e simpatia, i Pinguini Tattici Nucleari hanno portato sul palco “Ringo Starr”, un brano ricco di riferimenti alla cultura popolare.

Il titolo, ovviamente, è un omaggio al componente dei Beatles che pero’ secondo il cantante Riccardo Zanotti, è sempre stato considerato in qualche modo inferiore rispetto, ad esempio, a John Lennon e Paul McCartney. Ma Ringo ha in realtà avuto un grande impatto sulla scena musicale, nonostante il suo stare apparentemente in seconda fila.

“In un mondo di John e di Paul, io sono Ringo Starr” ripete la canzone nel ritornello.

Oltre a quello più ovvio nel testo ci sono pero’ altri riferimenti che molte persone avranno colto, alcune no. Ecco quali.

“Il cerchio della vita impone che per

Un Re Leone vivano almeno tre iene

Gli amici ormai si sposano alla mia età

Ed io mi incazzo se non indovino all’Eredità

Forse dovrei partire, andarmene via di qua

E cambiare la mia vita in toto tipo andando in Africa “ Estratto dal testo di Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari

Dal classico Disney al quiz televisivo passando per il brano della band americana Toto, intitolato proprio “Africa”.

“Tu eri Robin poi hai trovato me

Pensavi che fossi il tuo Batman ma ero solo il tuo Ted” Estratto dal testo di Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari

Un intreccio del tutto originale, che passa da Batman alla serie televisiva “How I Met Your Mother” per sottolineare come non sia in realtà una figura forte e iconica come il personaggio dei fumetti ma un “semplice” Ted Mosby.

Rilasciato anche il video musicale che vede il cantante della band fare un viaggio nel tempo dove la sua canzone -ed esibizione- non verrà poi così tanto apprezzata dai presenti.“Non siete ancora pronti per questa musica, ma ai vostri figli piacerà”, conclude.

Il brano, che ha ottenuto la terza posizione al Festival di Sanremo, fa parte della nuova versione dell’album “Fuori dall’hype” -pubblicato nel 2019- rilasciato venerdì scorso, contenente anche due brani inediti.

Dal 27 Febbraio partirà il tour che vedrà i Pinguini Tattici Nucleari portare la loro musica in giro per l’Italia. I biglietti ancora in vendita potete trovarli QUI.

Testo di Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari

[Vero 1]

A volte penso che a quelli come me

Il mondo non abbia mai voluto bene

Il cerchio della vita impone che per

Un Re Leone vivano almeno tre iene

Gli amici ormai si sposano alla mia età

Ed io mi incazzo se non indovino all’Eredità

Forse dovrei partire, andarmene via di qua

E cambiare la mia vita in toto tipo andando in Africa

[Pre-Ritornello]

Ma questa sera ho solo voglia di ballare

Di perdere la testa e non pensare più

Che la mia vita non è niente di speciale

E forse alla fine c’hai ragione tu

[Ritornello]

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr

[Verso 2]

Tu eri Robin poi hai trovato me

Pensavi che fossi il tuo Batman ma ero solo il tuo Ted eh eh

E quando dico che spero che trovi un ragazzo migliore di me fingo

Che i migliori alla fine se ne vanno sempre e che cosa rimane? Ringo

[Pre-Ritornello]

Ma questa sera ho solo voglia di ballare

Di perdere la testa e non pensare più

Che la mia vita non è niente di speciale

E forse alla fine c’hai ragione tu

[Ritornello]

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr

[Bridge]

Ringo, Ringo, Ringo, Ringo

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr

[Pre-Ritornello]

Ma questa sera ho solo voglia di ballare

Di perdere la testa e non pensare più

Che la mia vita non è niente di speciale

Forse alla fine c’hai ragione tu (Perché)

[Ritornello]

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr (Ringo)

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr (Ringo)

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr (Ringo)