Tutti i dettagli sulla morte del cantante dei Prodigy, Keith Flint

Sono stati confermati gli ultimi dettagli sul decesso di Keith Flint, frontman dei Prodigy, storico gruppo britannico degli anni ’90 e icona della cultura rave e della musica elettronica.

Si è aperta oggi (11 marzo) un’inchiesta sulla morte di Flint: la verità sul suo decesso è stata confermata come suicidio.

Keith Flint è stato trovato morto la scorsa settimana (4 marzo) nella sua casa dell’Essex, a causa dell’impiccagione. Non sono stati trovati dettagli sospetti circa il suo decesso.

L’ufficiale del coroner, Lynsey Chaffe, all’apertura dell’inchiesta ha affermato:

“La polizia ha prestato soccorso, sono stati seguiti tutti i protocolli e la sua morte è stata confermata come non sospetta.”

Inoltre è stata confermata la causa provvisoria del decesso che era stata segnalata durante l’autopsia, il 7 marzo all’ospedale di Broomfield, in attesa dei risultati tossicologici.

E’ stata programmata un’ulteriore inchiesta per un’udienza completa per il 23 luglio.

I componenti dei Prodigy hanno commentato la triste scomparsa del loro compagno Keith Flint, definito come vero pioniere e innovatore del loro genere musicale:

“E’ con profondo shock e tristezza che possiamo confermare la morte del nostro fratello e migliore amico Keith Flint.” “Un vero pioniere, innovatore e leggenda. Ci mancherà per sempre. Vi ringraziamo per il rispetto della privacy di tutte le parti coinvolte in questo momento.”

Il gruppo, inoltre, ha anche ringraziato tutti i fan per il costante supporto e per il loro tributo a Keith. Per il tragico evento sono state cancellate le date del loro tour, in programma con Emily Eavis, co-organizzatrice del festival musicale di Glastonbury che aveva confermato la loro presenza durante l’edizione del 2019.

Prodigy – Smack My Bitch Up

I fan del gruppo hanno fondato una campagna per far salire in cima alla lista il loro brano più famoso, Firestarter, in modo da sensibilizzare alla salute mentale e al supporto al suicidio.

L’ultimo progetto al quale aveva partecipato Keith Flint è stato No Tourists, rilasciato il 2 novembre del 2018. L’album è stato prodotto dalla BMG Rights Management e fonde diversi generi musicali, partendo dall’elettronica e dalla techno, con sfumature di dance.

A comporre i brani del nuovo album è stato Liam Howlett, fondatore e Dj dei Prodigy.