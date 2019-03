Tra le loro ultime collaborazioni ci sono nomi come Theophilius London, ZHU e Mark Ronson. Nuove collaborazioni per il nuovo album?

Il 30 marzo, il gruppo sarà ospite al Saturday Night Live. Magari è l’occasione giusta per far ascoltare i loro nuovi suoni .

I fan sono impazienti di ascoltare il nuovo album dei Tame Impala . A distanza di quattro anni dal loro ultimo Currents , il frontman Kevin Parker ha affermato di non voler deludere le sue aspettative e quelle dei fan per l’uscita del nuovo lavoro, progettato per la primavera del 2019.

Scalando la vetta del successo, i Tame Impala hanno sperimentato un rock psichedelico negli ultimi nove anni, periodo in cui sono stati rilasciati i loro primi tre album. Ma il 2019 sarà colorato da nuovi suoni : il gruppo australiano sarà in tour a partire da aprile e, a quanto pare, sperimenteranno qualcosa di nuovo.

