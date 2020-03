Arriva il video ufficiale del nuovo singolo dei 5 Seconds Of Summer “Old Me”, ultimo estratto dal nuovo album “Calm” che sarà disponibile nei negozi e sulle piattaforme digitali a partire dal 27 Marzo.

Il brano voleva essere un ringraziamento alla propria persona passata, e a tutte quelle avventure -positive e non- vissute che hanno permesso di raggiungere lo status attuale, personale e artistico.

Nel video ufficiale Luke, Calum, Michael e Ashton rivivono alcuni momenti della propria vita, interpretati da quattro ragazzini che passeranno dal suonare nel proprio salotto ai locali, mentre la loro amicizia fungerà da tassello fondamentale.

I 5 Seconds Of Summer mentre girano il video di Old Me

Il video termina con l’ingresso dei quattro sul palco al concerto benefico tenutesi in Australia e che ha visto la band –originaria del posto– intrattenere uno stadio colmo di pubblico con la propria musica.

I fan non hanno fatto a meno di notare l’inserimento di un ringraziamento speciale all’interno del video: durante una delle scene infatti, faranno la comparsa cinque ragazzi. Dai loro look è chiaro il riferimento alla band dei One Direction che ha avuto un ruolo chiave nella carriera dei 5 Seconds Of Summer.

“È stato un piacere crescere insieme a voi. Arrivando da una piccola cittadina a ovest di Sydney fino a scoprire il mondo attraverso la musica”

Queste le parole del batterista Ashton prima di annunciare l’uscita del video.

A fine mese potremo ascoltare il nuovo album “Calm”, mentre a Maggio prenderà il via il tour mondiale della band che farà tappa anche in Italia il 29 e 30 Maggio a Milano e a Padova. Biglietti ancora disponibili QUI.