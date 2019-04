È stato rilasciato il nuovo trailer dell’attesissimo film diretto da Jon Favreu, trasposizione in live action del grande classico Disney “Il Re Leone”

Per la gioia dei fan dei grandi classici Disney è stato rilasciato il nuovo trailer italiano del tanto atteso film de Il Re Leone che uscirà nelle sale il prossimo 21 agosto.

Dal trailer è evidente come il regista Jon Favreau abbia deciso di rimanere fedele alla versione cartone animato del 1994. Favreu ha deciso di giocare sulla verosimiglianza dei luoghi, degli scenari e dei protagonisti e soprattutto ha voluto mantenere e riproporre a suo modo alcune scene della versione originale.

Nel primo trailer ufficiale si poteva notare la ricostruzione fedele di alcuni momenti cult della storia, come la sequenza del battesimo della savana del piccolo Simba, in questo trailer invece è impossibile non notare la verosimiglianza di Mufasa mentre va a spasso con Simba.

Ecco il nuovo trailer de “Il Re Leone”:

In circa un minuto e mezzo il trailer ci mostra dei momenti salienti del film, come la drammatica sequenza della morte del padre di Simba, la scelta di vivere in esilio e il ritorno per rivendicare il proprio ruolo. Ritroveremo anche i personaggi di Timon e Pumba, sempre impegnati a cantare.

Il Re Leone, così come Aladdin che uscirà nelle sale il prossimo maggio, è uno dei film più attesi dell’anno. I fan, grandi e piccini, dei grandi classici Disney sono in trepidazioni per queste trasposizioni in live action dei cartoni animati che hanno accompagnato l’infanzia di tutti noi.

Nel cast de “Il Re Leone” ci sarà la cantante pop Beyoncé Knowles nella parte di Nala, Donald Glover e JD McCrary che interpreteranno rispettivamente Simba in versione cucciolo e da adulto. James Earl Jones doppierà il personaggio di Mufasa, Chiwetel Ejiofor sarà Scar, Seth Rogen interpreterà Pumba e Billy Eichner sarà il fedele compagno Timon. Infine Alfre Woodard sarà Sabari, la madre di Simba.

Non ci resta che attendere il prossimo agosto!