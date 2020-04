A causa del Corona Virus, il tour europeo dei Pearl Jam è stato posticipato e, a quanto pare, le date slittano direttamente all’estate 2021. Il prossimo anno vedremo il gruppo di Seattle esibirsi a giugno e luglio, così come era stato definito per questa estate. Causa emergenza Covid-19, Eddie Vedder e i suoi musicisti saranno sul palco a luglio per la tappa italiana, all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Per quanto riguarda l’acquisto dei biglietti del concerto, gli organizzatori hanno confermato la loro validità per il tour del prossimo anno e che, al momento, non c’è possibilità di pensare ad un rimborso completo degli stessi. Ecco quanto affermato dall’organizzatore tramite comunicato stampa.

“In questo momento non è possibile fare richiesta per eventuali rimborsi, tuttavia si procederà a valutare ogni policy specifica sui biglietti in ciascun Paese. I possessori dei biglietti saranno avvisati di ogni aggiornamento.”

Il nuovo album dei Pearl Jam

Il concerto, previsto per il 5 luglio, avrebbe portato il gruppo sul palco per la presentazione del loro nuovo album intitolato Gigaton. Undicesimo album in studio, Gigaton è stato rilasciato lo scorso 27 marzo, con gli inediti “Dance of the Clairvoyants“, “Superblood Wolfmoon” e “Quick Escape”. Il nuovo album è uscito a distanza di sette anni dal loro Lightning Bolt, prodotto con la collaborazione di Brendan O’Brien nel 2013.

Gigaton è venuto alla luce con temi forti e molto discussi: il tema climatico e ambientale e l’era Trump sono argomenti centrali dei brani del nuovo album dei Pearl Jam. Nello specifico un gigaton è l’unità di misura di massa che corrisponde ad un miliardo di tonnellate: i climatologi quantificano in questo modo le dimensioni dei ghiacciai che si staccano dai poli. Così i Pearl Jam sottolineano le loro nuove sfide, aiutare il pianeta e la società con messaggi di ottimismo e resilienza, e festeggiare i loro trent’anni di carriera con l’uscita del nuovo album, che ascolteremo dal vivo il prossimo anno con il loro tour europeo.

Il tour europeo dei Pearl Jam partirà nel 2021, a causa dell’emergenza sanitaria, ma Eddie Vedder ha voluto salutare l’Italia tramite una clip sui social, con la collaborazione del gruppo, per mandare un messaggio di solidarietà al Paese più colpito di tutti dal virus. Hanno anche condiviso una parte del live a Pistoia, estratto da Immagine In Cornice, tenutosi a settembre del 2006: