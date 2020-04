Il tempo a casa comincia a diventare pesante e non si sa più’ cosa fare con i pargoli? Fate le babysitter e volete trovare una strategia per intrattenere i bambini? Allora è il momento giusto di curiosare in questa raccolta delle migliori serie tv per bambini e giovani ragazzi così da intraprendere con loro una nuova avventura che li entusiasmerà e li terrà incollati allo schermo come succede a noi adulti!

Le piattaforme di streaming che abbiamo oggi a disposizione offrono una vasta gamma di contenuti per tutte le età e tutti i gusti, basta solo sedersi e cercare! Qui di seguito una carrellata di serie, divise per fascia d’età, più’ o meno conosciute anche da noi adulti, che sono certa verranno molto apprezzate dai piccoli.

1 Stranger Things Età consigliata: 11-16 anni Questa serie tv di Netflix articolata in 3 serie è uscita in Italia tra il 2016 e il 2019 riscuotendo un enorme successo tra i ragazzi ma anche tra gli adulti. Composta da 25 episodi, la serie è adatta per questa fascia di età in cui si è un pò attratti dalle cose splatter ma dove non si è ancora pronti per gestire i veri horror. La storia inizia con la sparizione di un bambino e la comparsa in contemporanea di Undici, una bambina calva e dai poteri paranormali che piano a piano si rivelerà per le sue qualità e il suo passato difficile. Sicuramente non è adatta a chi è facilmente impressionabile da creature fantascientifiche e dal sangue (non preoccupatevi, è presente in rari casi, a differenza dei mostri, come il famoso Demogorgone!), però la parte inquietante viene di certo sovrastata dalla trama molto interessante e dai personaggi molto vari e differenti tra loro. Chi sarà il preferito dei vostri bambini?

2 Lemony Snicket: Una Serie di Sfortunati Eventi Età consigliata: 11-16 anni Un breve cenno alla storia, già portata in vita nel film del 2004 che vedeva protagonista Jim Carrey e ora adattata in otto episodi per il piccolo schermo di Netflix: i fratelli Baudelaire ovvero la creativa Violet, lo studioso Klaus e la piccola Sunny, sono bambini intelligenti ed educati. Un giorno durante un misterioso incendio la loro casa va a fuoco e non soltanto perdono tutti i loro averi materiali ma anche i loro amati genitori. Veleggiando tra dramma e commedia degli equivoci, la vicenda conduce gli orfani tra le mani avide e inquietanti del Conte Olaf, un attore fallito che dovrebbe far loro da tutore e il cui unico scopo è invece impadronirsi della loro fortuna, congelata da un importante testamento fino al compimento della maggiore età di Violet. I ragazzi si trovano a pianificare fughe e nuove strategie per sfuggire dalle grinfie del conte, ma non sarà così semplice! Il conte Olaf è interpretato da Neil Patrick Harris, già noto come Barney Stinson in “How I met your mother”, in questa interpretazione da una grandissima dimostrazione della sua poliedricità che si allontana molto dai ruoli comici in cui siamo abituati a vederlo.

3 Adventure Time Età consigliata: 6-12 anni Adventure Time è una serie animata di 6 stagioni che segue le avventure assurde e accattivanti di Finn e Jake. Finn è un umano e Jake un cane antropomorfo e la coppia vuole proteggere il proprio mondo fiabesco a seguito da un disastro apocalittico. La “Guerra dei Funghi” ha infatti lasciato la “Terra di Ooo” in balia di creature e essere malvagi che provengono da altre dimensioni, così i nostri eroi fronteggeranno ogni insidia per difendere i più piccoli e gli oppressi. Finn, con la sua irrefrenabile vitalità e intraprendenza e Jake, coi suoi poteri magici e la capacità i cambiare forma, si alleeranno con la Principessa Gommarosa e tanti altri assurdi compagni per fronteggiare le malvagità di Re Ghiaccio e i suoi scagnozzi; senza esclusione di duelli, divertimento e soprattutto avventura!

4 Spongebob Età consigliata: 6-12 anni Spongebob è una serie animata prodotta a partire dal 1999 dalla United Plankton Pictures e Nickelodeon Animation Studios, e realizzata dal biologo marino e disegnatore Stephen Hillenburg. In Italia viene trasmessa da Nickelodeon, Italia1, Boing e Super!. Dalla serie animata, è stato tratto un film, mentre un secondo è attualmente in produzione. Il cartone animato é composto da nove stagioni e numerosi speciali. Spongebob è una spugna gialla che vive in un ananas nella città sottomarina di Bikini Bottom, situata nell’Oceano Pacifico. Ha una natura ottimista nonostante nella vita abbia da combattere con l’avaro crostaceo Mr. Krabs, il suo datore di lavoro, con Plankton, il proprietario del ristorante concorrente, senza qualità negli affari, e con il suo vicino di casa lo scorbutico e sempre depresso Squiddi. Fortunatamete ha gli amici, dalla sua parte: Patrick, la stella rosa, paffuta e pigrona, Gheri la lumachina domestica che fa “miaoo!”come un gatto e Sandy, la scoiattolina amante dello sport che vive sott’acqua con una tuta da astronauta. Di Spongebob è stato anche rilasciato un film uscito in Italia nel 2005 intitolato “Spongebob: Il Film”, seguito da “Spongebob: fuori dall’acqua” del 2015. Viene annunciato infine un terzo film, il cui titolo è “The Spongebob Movie: Sponge on the Run (SpongeBob – Amici in fuga)” e la data di uscita è prevista per maggio 2020 e sarà per lo più in stile live action più’ che cartone animato (con tanto di Keanu Reeves nel cast).

5 Miraculous: Le Storie di Ladybug e Cat Noir Età consigliata: 7-10 anni Questa serie racconta di Marinette, una bambina di Parigi che quando la città è in pericolo si trasforma in Ladybug per salvare i cittadini. La timida Marinette Dupain-Cheng ha ereditato un paio di orecchini a forma di coccinella con poteri magici: questi orecchini infatti donano il potere della Fortuna a chiunque li indossi. C’è però una condizione da rispettare, poiché devono essere usati con buone intenzioni, o altrimenti, attenti alle conseguenze! Ciò che Marinette ancora non sa è che il suo amico e compagno di scuola Adrien, per cui ha una tremenda cotta, è anch’esso un supereroe chiamato Cat Noir, dalle sembianze come dice il nome di un gatto nero. Il telefilm di tre stagioni si può trovare su Netflix ed ha riscosso un grande successo poiché al di sotto del costume di questi supereroi ci sono due bambini con grande carattere e virtù. Provare per credere!

6 Perduti a Oz Età consigliata: 8-14 anni Lost in Oz (Perduti ad Oz) è una serie animata in 3D commissionata da Amazon Studios e realizzata da Poligon Pictures liberamente ispirata a The Wonderful Wizard of Oz. Il filo conduttore della serie è simile alla maggior parte delle versioni della storia originale, però questa nuova trama è stata pensata in chiave moderna, quindi le interazioni tra i personaggi, la caratterizzazione delle loro personalità e le loro capacità sono più che mai calate nella realtà dei nostri giorni, rendendo ogni puntata coinvolgente, piena di azione e mai prevedibile e con molti messaggi positivi (l’adattamento a situazioni inaspettate, il superamento di ostacoli, la gestione della delusione, la compassione verso gli altri, lo spirito di sacrificio, la capacità di lavorare in gruppo ed accordare la propria fiducia). Dopo essere stata trasportata dal Kansas a Oz in un tornado magico, la dodicenne Dorothy Gale ed il suo cane Toto si ritrovano in una nuova e strana terra, non un elemento scatenato dalla forza della natura, bensì creato da lei stessa dopo aver trovato ed aperto un libro magico. Con l’aiuto di alcuni nuovi amici, Dorothy e Toto cercano la magia di cui hanno bisogno per tornare a casa. Già dalle prime scene si capisce che il personaggio di Dorothy si allontana fortemente dalla su “antenata” Dorotea (protagonista del libro e del famosissimo film); è una ragazzina moderna con spiccate capacità di problem solving, abilità sociali e forza del cervello, la sua natura non magica non la frena e riesce sempre a trovare soluzioni ingegnose anche grazie ai suoi dispositivi Rube Goldberg (meccanismi progettati in maniera complessa per eseguire operazioni semplici). Come non adorarla?

7 Tutti pazzi per re Julien Età consigliata: 6-12 anni Quando al re Julien XII (noto anche come zio Re Julien), un lemure molto severo e codardo viene predetto che sarà mangiato dai fossa, abdica il suo trono in favore di suo nipote, che diventa Re Julien XIII, un giovane lemure catta egoista, che ora ha un intero regno di lemuri da guidare da solo. Mentre lo zio Re Julien se ne è andato, il nuovo Re Julien incontra vari problemi in compagnia del suo consigliere Maurice (un aye-aye), il suo capo della sicurezza Clover (un femmina di lemure coronato), il dolce Mortino (un cucciolo di microcebo di Goodman) e Frank “il Dio del Cielo”. Per tutto il tempo, il suo subdolo zio ritorna e cerca di liberarsi a suo nipote per reclamare il trono. A parte lo zio Re Julien e i fossa, Re Julien XIII si occupa di altre minacce come il fanaloka pazzo Karl, e Crimson, la sorella gemella di Clover. Alla fine della quarta stagione, Re Julien viene detronizzato e costretto all’esilio da Koto, un indri, e dal suo esercito, ma sconfigge con successo Koto e riacquista il suo regno nella serie “In esilio“. La quinta e ultima stagione si svolge dopo la scomparsa di Koto; cattivi come Karl e lo zio Re Julien decidono di abbandonare le loro vie malvagie e iniziare una nuova vita. Tutto ciò porta all’arrivo dei quattro protagonisti del film originale in Madagascar, proprio mentre Clover lascia l’isola con il marito, Sage Moondancer, in luna di miele. Dopo che Clover e Sage lasciano l’isola via oceano, arriva il leone Alex che fa collegamento al primo film di “Madagascar”.

8 Trollhunters Età consigliata: 8-14 anni La prima garanzia di questa serie arriva dall’autore: Guillermo Del Toro. Già regista di capolavori cinematografici per adulti tra i quali The Shape of Water, vincitore dell’ultimo Festival del Cinema di Venezia che si preannuncia meraviglioso. La prima cosa che dovete sapere di questa serie per famiglia – specifico: non solo per bambini ma per tutti – è che è stata trattata con le attenzioni di una grande opera. La storia e la sceneggiatura sono coinvolgenti e credibili, i personaggi hanno personalità definite e umanamente contraddittorie, il livello fantasy della storia si intreccia con quello della vita quotidiana dei protagonisti, adolescenti con problemi e vicende reali. Il tutto raccontato con ironia, leggerezza e tanti colpi di scena, con attenzione a valori quali coraggio, amicizia, lealtà, sincerità e collaborazione. Questa è esattamente la serie che cercate se volete qualcosa da vedere tutti insieme, che tenga tutti – mamma, papà e bambini – incollati allo schermo. Visto l’enorme successo riscosso dalla serie, del Toro ha annunciato che Trollhunters sarà la prima serie televisiva animata a far parte di una trilogia, chiamata I racconti di Arcadia. La seconda serie, questa volta di genere fantascientifico, si intitola 3 in mezzo a noi ed è stata distribuita sempre da Netflix nel corso del 2018; la trilogia si concluderà con l’ultima serie, di genere fantasy, intitolata Wizards: Tales of Arcadia, la quale verrà distribuita nel 2020.

9 Spirit: Avventure in Libertà Età consigliata: 7-12 anni Spirit: Avventure in libertà (Spirit Riding Free) è una serie animata statunitense, creata in computer grafica, prodotta da DreamWorks Animation e distribuita da Netflix, basata sul film d’animazione del 2002 candidato all’Oscar, Spirit – Cavallo selvaggio. Negli Stati Uniti, la serie è stata pubblicata per la prima volta su Netflix il 5 maggio 2017. Lucky è una ragazzina dodicenne di città che si trasferisce a Miradero, un piccolo paesino texano di frontiera dove suo padre è stato chiamato per costruire la nuova ferrovia. In realtà Lucky è nata a Miradero ed è proprio qui che sua madre e suo padre si sono conosciuti. Dopo aver trascorso oltre dieci anni in città, riadattarsi alla vita di campagna e abbandonare le vecchie abitudini cittadine è tutt’altro che facile. Tanto più che i nuovi compagni di classe sembrano non capirla né accettarla. Per fortuna, però, Lucky incontra Spirit, un cavallo selvaggio e ribelle che è stato portato a Miradero per poter essere addomesticato. I due fanno piano piano breccia nel cuore l’uno dell’altra e diventano presto inseparabili. E sarà proprio grazie a Spirit che Lucky riuscirà ad abituarsi alla sua nuova vita e a conquistare l’affetto di Pru, Abigail e dei loro dolcissimi cavalli, un palomino-femmina Chica Linda, e il puledro pezzato Boomerang. Insieme le tre ragazze e i loro destrieri affronteranno avventure fantastiche, all’insegna di un’amicizia davvero fuori dal comune.