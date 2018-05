La Sony trova i registi per “Bad Boys for life” e annuncia la data d’uscita Nel terzo capitolo di "Bad Boys" ritroveremo Will Smith e Mattew Lawrence che riprenderanno i ruoli a cui diedero vita 23 anni fa

Finalmente ci siamo. I cattivi ragazzi Mike Lowrey e Marcus Burnett stanno per tornare.

La Sony ha finalmente messo in cantiere “Bad boys for life”, terzo capitolo del franchise iniziato nel 1995 e che ha per protagonisti Will Smith e Mattew Lawrence.

Una lunga gestazione

Il primo “Bad Boys” come abbiamo detto, uscì nel 1995 e per vederne il seguito (probabilmente anche a causa della straordinaria impennata della carriera di Will Smith), abbiamo dovuto attendere fino al 2003, ben otto anni dopo. Tempi, che se pensiamo ai ritmi attuali, ci sembrano biblici.

Da anni si parlava del terzo capitolo e nel 2015 sembrò essere imminente la messa in produzione ma poi d’improvviso tutto venne accantonato e il progetto totalmente abbandonato. Un anno fa la macchina del cinema sembrò essersi rimessa in moto ma l’abbandono del regista Joe Carnaham (“A-Team”) costrinse la produzione a cancellare il film dalla lista dei film di prossima uscita. Finché a Febbraio, la Sony annunciò di aver ripreso in mano il tutto e di aver scritturato un nuovo regista. Anzi 2.

Novità e vecchie conferme

Dopo l’abbandono di Carnaham, dietro la macchina da presa troveremo i belgi Adil El Arbi and Bilall Fallah.

Nei panni di Mike Lowrey e Marcus Burnett, torneranno ovviamente Will Smith e Mattew Lawrence che riprenderanno i ruoli a cui diedero vita ormai 23 anni fa ; sarà quindi interessante vedere come si sono evoluti sul grande schermo i loro personaggi.

Di sicuro verrà mantenuto il livello adrenalinico della pellicola: inseguimenti ed esplosioni sono da sempre il marchio di fabbrica del franchise.

La data di uscita

Dopo la lunga e travagliata gestazione, le riprese di “Bad boys for life” sono ormai prossime al via e la Sony ha già annunciato la data di uscita, almeno per quanto riguarda le sale americane: 17 gennaio 2020.

Insomma, per vedere di nuovo in azione la coppia Smith-Lawrence dovremo attendere ancora un anno e mezzo, ma siamo sicuro che le aspettative saranno ben riposte.