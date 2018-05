Cosmo: guarda il video di “Ho vinto” con le scene del tour nei club

Cosmo ha pubblicato un nuovo videoclip, quello di “Ho vinto”.

Realizzato con la collaborazione del regista Jacopo Farina e del videomaker Federico Circosta, il video è un mini-film del tour nei club in supporto a “Cosmotronic”, l’ultimo album in studio del già frontman dei Drink To Me, che chiuderà domani sera a Catania. Cosmo, che ha già annunciato le date del tour estivo (trovate il calendario più sotto), presenta il video di “Ho vinto” così:

“Quella di domani al Land di Catania sarà l’ultima data in un club del #cosmotronic tour. È stato un viaggio stupendo e che ci ha visto in compagnia di tanti amici dj e produttori speciali. Qui trovate un video-racconto per la regia di Jacopo Farina che ci ha seguito fin dalle primissime prove. Quella che sta per arrivare sarà un’estate piena di musica e concerti. Ci vediamo in giro!”.

Guarda il video di “Ho vinto”:

Questo il calendario del tour estivo di Cosmo (biglietti disponibili su TicketOne):

25 maggio – Milano, Mi Ami

2 giugno – Marina Di Camerota (SA), Meeting del Mare

8 giugno – Bassano Del Grappa (VI), Ama Festival

10 giugno – Villafranca di Verona (VR), Rookaforte

28 giugno – Ferrara, Ferrara sotto le stelle

7 luglio – Ceccano (FR), Ciociaria Open Air

13 luglio – Udine, La Festa In Castello

17 luglio – Sestri Levante (GE), Mojotic

26-29 luglio – Vasco (CH), Siren Festival

4 agosto – Locorotondo (BA), Locus Festival

5 agosto – Lamezia Terme (CZ), Color Fest

7 agosto – Patti (ME), Indigeno Fest

17 agosto – Cesena, Acieloaperto

20 agosto – Follonica (GR), Follonica Summer Fest

26 agosto – Empoli, Beat Festival