Diplo e MØ di nuovo insieme con “Stay Open”: testo & audio

Una nuova collaborazione tra Diplo e MØ per la canzone “Stay Open”. Ascoltala ora, e leggi il testo

È stata pubblicata oggi “Stay Open“, la nuova collaborazione tra gli artisti Diplo e MØ, un brano creato appositamente per una nuova campagna pubblicitaria della marca di birra danese Tuborg. Una scelta mirata, quella della Tuborg, che ha scelto l’artista di origini danesi MØ e la produzione di Diplo. Il risultato è una canzone davvero interessante, e conferma l’ottima dicotomia tra i due artisti.

La canzone fa parte dell’iniziativa Tuborg Open, che per il secondo anno si promette di spingere le persone ad essere “Open to More“, ossia aperte e predisposte a seguire le proprie inclinazioni personali e la propria creatività.

Le dichiarazioni di Diplo e MØ

Entusiasti del progetto, i due artisti di fama internazionale Diplo e MØ hanno spiegato così la nascita di “Stay Open”:

Partecipare a Tuborg OPEN per il secondo anno consecutivo è un’esperienza incredibile- ha dichiarato Diplo -Tuborg ci ha parlato dell’idea “Open to More” proprio mentre io e Mø stavamo già lavorando insieme a “Stay Open”. Il brano descrive questa filosofia alla perfezione: spesso le persone si ritrovano chiuse in se stesse, è però importante mantenersi sempre aperti a nuove conoscenze ed esperienze. La traccia è perfetta per questa campagna, non vediamo l’ora di vedere come sarà arricchita dalle idee degli artisti protagonisti della campagna. Ognuno di loro saprà sicuramente dare il proprio punto di vista originale su questo tema, che rappresenta il cuore pulsante del progetto

Sono numerosi infatti gli artisti internazionali che partecipano al progetto. Tra le voci italiane è stata scelta quella di Levante.

Anche la cantautrice danese MØ si è detta entusiasta del progetto Tuborg Open, soprattutto per la possibilità di incontrare nuove forme di musica e accrescere così i propri orizzonti musicali.

Penso che la cosa più importante sia godersi il viaggio che porta alla realizzazione del prodotto finito. Restare sempre aperti a nuove influenze significa sperimentare, riuscendo a mescolare elementi che inizialmente sembrano troppo diversi tra loro, scoprendo che in realtà funzionano benissimo insieme. La campagna per me rappresenta la possibilità di imparare qualcosa di nuovo, osservare il nostro brano crescere e trasformarsi in qualcosa di totalmente diverso rispetto alla versione originale è un’esperienza meravigliosa.

“Stay Open” – Testo

Even in the darkest hour

You don’t have to search so hard

You’re the one that holds the power

Now’s the time to play your part

If you could see your true colors, you wouldn’t have to try so hard

Hiding under all these covers, we all work the way we are

It’s the same with me and you and everybody

Hold on tight our breath while waiting for the party

So many doors, so many closed to us

Oh, baby, my heart’s open

You know that I stay open

Pass down the line, standing outside the club

Oh, baby, my heart’s open

You know that I stay open for you

Baby, I can read the stars

And I see how they shine for you

Don’t give yourself up in the darkness

So many better things to do

Wish you could see your true colours

Don’t be afraid to play your cards

The skies over you should follow

We all work the way we are

It’s the same with me and you and everybody

Hold on tight our breath while waiting for the party

So many doors, so many closed to us

Oh, baby, my heart’s open

You know that I stay open

Pass down the line, standing outside the club

Oh, baby, my heart’s open

You know that I stay open for you

You know, you know

Oh, you know, you know

Open for you

It’s the same with me and you and everybody

Hold on tight our breath while waiting for the party

It’s the same with me and you and everybody

Hold on tight our breath while waiting for the party

So many doors, so many closed to us

Oh, baby, my heart’s open

You know that I stay open

Pass down the line, standing outside the club

Oh, baby, my heart’s open

You know that I stay open for you