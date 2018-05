Gianni Morandi “Ultraleggero”: il singolo scritto da Ivano Fossati con testo e significato

Da oggi in rotazione radiofonica, il nuovo singolo tratto da “D’amore d’Autore” di Gianni Morandi. Ascolta il brano e leggi il testo scritto da Ivano Fossati

Dopo “Dobbiamo fare luce” scritto da Luciano Ligabue e “Una vita che ti sogno” scritta da Tommaso Paradiso, ecco il nuovo singolo di Gianni Morandi estratto da “D’Amore d’Autore“. In radio da oggi la canzone “Ultraleggero“, scritto per Morandi da Ivano Fossati. Il senso del testo sta tutto nel raccontare un amore semplice, e una dedizione per le donne che porta a seguire ogni loro desiderio, anche il più piccolo, soltanto per vederle felici.



Ecco le parole che Gianni Morandi ha usato per parlare della canzone e dell’amore raccontato da Fossati:

Ivano ha raccontato benissimo questo stato d’animo, in pochi esprimono in musica le emozioni della vita come lui sa fare

Dopo il successo di “D’Amore d’Autore“, Gianni è pronto a tornare sui palchi d’Italia. Ecco tutte le date del tour 2018:

12/07 MAROSTICA (VI) Piazza degli Scacchi

14/07 CODROIPO (UD) Villa Manin

15/07 CARPI Carpi Summer Fest

18/07 TAORMINA (ME) Teatro Antico

19/07 SOVERATO (CZ) Summer Arena

21/07 GRUGLIASCO (TO) Gru Village

22/07 LUCCA Summer Festival

“Ultraleggero” – testo di Gianni Morandi

Quando viene l’amore

Fatti trovare preparato

Non dire sciocchezze

Parole sbagliate

Non balbettare davanti all’amore

Se è lui che ti viene a cercare

E quando ti trova fatti vedere ben vestito

L’apparenza è sostanza

Niente cravatte sbagliate

Agli occhi delle donne

I colori hanno molta importanza

Quando arriva l’amore

Non gli dire chi sei davvero

Lascia stare gli amici il calcio

La politica che noia

Le donne vogliono esagerare

Dille piuttosto che la porti a volare

Sopra un ultraleggero

Che la porti in crocera

Da Miami a Torino

Se lei arriva davvero

Stai pronto che avrai

Nuovi voli da fare

Strade da correre

Speranze da crescere

E giorni da aspettare

Allora via così

Che questa notte è un incanto

Questa canzone è un momento

E sto parlando con te

Via leggeri così

Tieni alto lo sguardo

E la vedi arrivare

Dille la verità

Ha la bontà di capire

Di perdonare i tuoi sbagli se viene

Ma non tutti insieme

Quando arriva l’amore

Non gli dire chi sei davvero

Lascia perdere gli anni

Dei ricordi passati

Le donne vogliono esagerare

Sognano posti di cui non hanno mai sentito parlare

Il cuore della Cina

E portala in vespa da Milano a Pechino

È così che si fa

Al ritorno ne avrai di cose nuove da dire

Strade da correre, figli da crescere

E giorni da capire

Allora via così

Che questa notte è un incanto

Questa canzone è un momento

E sto parlando con te

Allora via così

Che questa notte è un incanto

Questa canzone è un momento

E sto parlando con te

Via leggeri così