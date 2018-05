Liberato, una nuova data dopo il grande successo a Napoli

Dopo il concerto a Napoli che il 9 maggio ha radunato alla Rotonda Diaz, sul lungomare Caracciolo, circa 20.000 persone, Liberato ha annunciato un altro concerto.

Stavolta a Milano, il prossimo 9 giugno Lo ha fatto sempre tramite i suoi canali social ufficiali: “Nove giugno Milano Liberata”, ha scritto l’anonimo cantante.

L’identità di Liberato resta avvolta in un velo di mistero. Anzi, in un fazzoletto di mistero – come quello che il cantante ha usato per coprirsi il volto durante il concerto a Napoli. Poche ore dopo l’esibizione sul lungomare della città partenopea, il regista Francesco Lettieri ha pubblicato sui suoi canali social questo sibillino post: