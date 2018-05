Rita Ora: ecco la nuova canzone “Girls” | Audio, Testo & Traduzione

La versione in studio di “Girls” di Rita Ora è fuori oggi.

365 giorni dopo averlo debuttato per la prima volta in un festival del Regno Unito, la cantante pop inglese ha finalmente rilasciato “Girls” questo venerdì mattina. La nuova versione di “Girls” che ascolterai qui sotto non presenta più le caratteristiche di RAYE e MØ. Le ragazze europee sono state sostituite da Bebe Rexha e Cardi B.

Charli XCX è l’unica collaboratrice dell’originale che è ancora presente in “Girls”.

Perché questo grande ritardo della canzone?

Bene, il secondo album in studio di Rita doveva uscire l’anno scorso, ma poi è stato respinto per la milionesima volta. Questo nuovo ritardo ha permesso a Rita e alla sua etichetta di ripensare (anche per la milionesima volta) alcune delle canzoni già registrate per RO2. Nel caso di “Girls”, Atlantic doveva aver pensato che fosse degna di album, e che potesse essere un futuro singolo, ma che aveva bisogno di qualche ritocco extra. Quindi, la sostituzione di alcuni dei collaboratori originali con nomi più grandi. E noi approviamo. Bebe Rexha e Cardi B hanno un grande successo ora, siamo sicuri che RAYE e MØ capiranno. Sono tutte politiche e strategie per le etichette.

Rita Ora – Girls Audio

Rita Ora – Girls, Testo

Her name is Lara, we learned a lot ah

How to do it, like we do it like we wanna

We just know (know)

We just know (know)

I ain’t one-sided, I’m open-minded

I’m fifty-fifty and I’m never gonna hide it

You should know (know), eh

You should know (know), ay

All summer, we’ve been in the ‘bu

’68 Chevy with nothing to do

Just rolling J’s, kush loving

And last night, yeah, we got with the dude

I saw him, he was lookin’ at you

So I said hey, kush loving

Sometimes, I just wanna kiss girls, girls, girls

Red wine, I just wanna kiss girls, girls, girls

Sometimes, I just wanna kiss girls, girls, girls

Red wine, I just wanna kiss girls, girls, girls

Girls, girls, girls, girls, girls

You know I tamed it, and then I named it

I put the lion in the cage and then I laid with her

All night (all night)

Her all night, yeah

I’m the hunter and she the prey, yeah

I’m the thriller, I’m the killer

I’m the savior, up all night

We up all night, yeah

(Do it one more time)

All summer, we’ve been in the ‘bu

’68 Chevy with nothing to do

Just rolling J’s, kush loving

Sometimes, I just wanna kiss girls, girls, girls

Red wine, I just wanna kiss girls, girls, girls (yeah yeah, yeah yeah)

Sometimes, I just wanna kiss girls, girls, girls (you know that I do)

Red wine, I just wanna kiss girls, girls, girls

Girls, girls, girls, girls, girls

She gettin’ down with me, yeah-ah

She gettin’ down with me, yeah-ah

She gettin’ down with me, yeah-ah

Oh, we can go up

She gettin’ down with me, yeah-ah

She gettin’ down with me, yeah-ah

She gettin’ down with me, yeah-ah

Rita

Look, Cardi

Now I could be your lipstick just for one night (one night)

Girls just wanna have fun and have their funds right (yeah)

I mean, say my name, say my name, say my name (say my name)

It tastes good just rolling off your tongue, right? (hurrr)

I put this MAC on your lips, so pucker up (mwah)

We ain’t never heard of you ‘cause you ain’t done enough (no)

And I don’t gotta introduce myself (Cardi)

I’m too sexy, I seduce myself (Bardi)

Seven-figure, never need a nigga (nope)

I steal your bitch, have her down with the scissor

Tonight, I don’t want a dog, I want a kitten (Eoooaaawww)

I might French a girl from Great Britain

Rita Ora – Girls, Traduzione

Il suo nome è Laura, abbiamo imparato tanto

come fare quel che vogliamo

lo sappiamo, lo sappiamo

non sono una che prende una sola posizione, ho la mente aperta

sono 50 e 50, e non lo nasconderò mai

dovresti saperlo x2

Tutta l’estate siamo state in cabina

in una Chevrolet di un metro e mezzo senza niente da fare

nella brezza estiva, amori veloci

e la scorsa notte, sì, ci siamo imbattute in un tizio

io l’ho visto, lui stava guardando te

così ho detto ah, amore veloce

A volte voglio solo baciare le ragazze

vino rosso, voglio baciare le ragazze

A volte voglio solo baciare le ragazze

vino rosso, voglio baciare le ragazze

ragazze x3

Sai che l’ho domato e dopo gli ho dato un nome

ho messo il leone in gabbia e poi sono stata a letto con lei tutta la notte

con lei tutta la notte sì

sì, sono una cacciatrice e lei è la preda

io sono colei che dà i brividi, sono l’assassina

e la salvatrice, tutta la notte

e resto qui sveglia tutta la notte, tutta la notte

facciamolo ancora una volta

Tutta l’estate siamo state in piscina

in una Chevrolet di un metro e mezzo senza niente da fare

nella brezza estiva, amori veloci

A volte voglio solo baciare le ragazze

vino rosso, voglio baciare le ragazze

A volte voglio solo baciare le ragazze

vino rosso, voglio baciare le ragazze

ragazze x3

A lei piace stare sotto di me, sì

A lei piace stare sotto di me, sì

A lei piace stare sotto di me, sì

oh possiamo andare sopra

A lei piace stare sotto e sopra di me, sì

A lei piace stare sotto di me, sì

A lei piace stare sotto di me, sì

Rita!

Guarda, Cardi

Adesso potrei essere il tuo rossetto per una notte

le ragazze vogliono solo divertirsi, avere soldi

voglio dire, dì il mio nome

ho un buon sapore, fai scorrere la tua lingua su di me, ok?

Metto questo schiaffo sulle tue labbra così schizzinoso

Non abbiamo mai sentito parlare di te perché non sei abbastanza armato

E non devo presentarmi (Cardi)

Sono troppo sexy, mi seduco da sola (Bardi)

Sette figure, mai bisogno di un negro

Rubo la tua ragazza, la metto già distesa a forbice

Stasera, non voglio un cane, voglio un gattino

A volte voglio solo baciare le ragazze

vino rosso, voglio baciare le ragazze

A volte voglio solo baciare le ragazze

vino rosso, voglio baciare le ragazze

ragazze x3

A lei piace stare sotto di me sì x3

le piace, le piace

A lei piace stare sotto di me sì x3