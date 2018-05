Ritorna il Dottor Dolittle e questa volta ha il volto di Robert Downey Jr. e un cast stellare Dopo gli adattamenti con Rex Harrison e Eddie Murphy, arriva "The voyager of doctor Dolittle"

Giusto un paio di giorni fa, vi avevamo annunciato l’uscita del terzo capitolo dello “Sherlock Holmes” interpretato da Robert Downey Jr. ma a quanto pare l’iconico detective creato da Sir Arthur Conan Doyle, non sarà l’unico personaggio con cui il celebre attore tenterà di lasciarsi alle spalle (almeno per ora) Iron Man.

Il buon Downey infatti interpreterà il dottor Dolittle nel nuovo film in uscita il prossimo anno.

Il dottor Dolittle: dalla letteratura al cinema

Il dottor Dolittle, medico capace di comunicare con gli animali e di capirne il linguaggio, nasce dalla penna di Hugh Lofting che tra il 1920 e il 1952 gli dedicò numerosi libri per bambini.

Il successo della collana fu tale che nel 1967 venne trasformata in un film con Rex Harrison intitolato “Il favoloso dottor Dolittle”; trent’anni dopo venne girato un remake con protagonista Eddie Murphy intitolato semplicemente “Il dottor Dolittle” (1998) a cui seguirono ben due sequel (di cui solo il primo dei due, interpretato ancora da Murphy).

“The Voyager of doctor Dolittle” sarà quindi il quarto adattamento cinematografico dei libri di Lofting.

Robert Downey Jr. e il suo cast di stelle

Come abbiamo già detto, a questo giro, il buon dottore sarà interpretato dall’instancabile Robert Downey Jr.: viene davvero da chiedersi come faccia, dopo due ruoli così identificativi come Iron Man e Sherlock, a calarsi in un personaggio altrettanto iconico.

Ma sul set non sarà certo solo; i cast saranno ben due: uno “fisico” con attori in carne ed ossa, e uno “vocale” che si occuperà di dar voce ai vari animali. Il primo annovera Antonio Banderas (che dopo la lunga parentesi “biscotti inzupposi & Rosita”, sembra aver ripreso alla grande la propria carriera), Michael Sheen e Jim Broadbend.

Altrettanto stellare è il secondo cast, quello delle voci: Emma Thompson sarà la pappagallina Polynesia, Selena Gomez Betsy la giraffa, Tom “Spiderman” Holland il cane Jip, Rami Malek Che-Che il gorilla, Ralph Fiennes sarà Barry la tigre, Octavia Spencer l’anatra Dab-Dab, Carmen Ejogo Regine la leonessa, Marillon Cotillard Tutu la volpe e infine, John Cena, sarà Yoshi l’orso polare.

Insomma, un grande sfoggio di stelle per questo film.

Ricordiamo che “The Voyager of doctor Dolittle” vedrà dietro la macchina da presa Stephen Gaghan (“Siryana”, “Gold”) e uscirà nelle sale statunitensi il 12 aprile 2019