I Noel Gallagher’s High Flying Birds ci sorprendono con l’ultimo loro inaspettato singolo Black Star Dancing. Abbiamo seguito il gruppo alternative rock inglese, solo qualche giorno fa, al Concerto del Primo Maggio di Piazza San Giovanni a Roma.



I Noel Gallagher’s High Flying Birds, gruppo alternative rock inglese è stato fondato da Noel Gallagher nel 2010, dopo che gli Oasis si sono sciolti. Non stiamo parlando di una band, nel senso stretto della parola, visto che la sua non è una compagine stabile. Il gruppo musicale viene di sovente cambiato nella sua composizione.

I Noel Gallagher’s High Flying Birds si sono esibiti in occasione dei festeggiamenti per il 1 maggio 2019 in Piazza San Giovanni a Roma. In seguito ecco la sorpresa: la pubblicazione del loro ultimo inaspettato singolo.

Black Star Dancing è stato estratto da “Black Star Dancing Ep” che uscirà prossimamente, per l’esattezza il 14 giugno 2019.

Da 14 giugno 2019, data in cui uscirà, il singolo verrà reso immediatamente disponibile per la rotazione radiofonica. Noel Gallagher, fondatore del gruppo alternative rock inglese parla del nuovo lavoro e afferma:



“It manages to combine the influences of David Bowie, INXS, U2, Queen, Indeep AND ZZ Top FFS! … I might have been watching too much Top Of The Pops recently … anyway, it’s ‘dope’ … not my words, but the words of Nile Rodgers who literally danced in the studio when he heard it!”