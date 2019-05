Si è proprio vero, il duo si è riunito quasi quattro anni dopo aver lavorato al grande successo di Bieber, “Love Yourself”.

Questi due sono superpotenze del pop ragazzi, parliamo di Justin Bieber e Ed Sheeran. Come dicevamo prima, il singolo “I Don’t Care” non è la loro unica collaborazione. Avevano già lavorato insieme nel 2015. Bieber aveva rilasciato il famoso singolo “Love Yourself“, scritto da Ed Sheeran.

Parlando del significato di I Don’t Care, nel ritornello Sheeran canta di essere con qualcuno capace di far scomparire tutti i suoi problemi:

Perché non mi importa di nulla quando sono con la mia piccola, sì

tutte le cose brutte scompaiono.

E mi fa sentire come se fossi qualcuno in grado di affrontare anche le brutte notti. Quando sono con la mia piccola questo succede.

Bieber parla della stessa cosa nel suo verso:

Con tutte queste persone intorno

sono paralizzato dall’ansia

Ma sono qui perché è qui che dovrei essere presente

Sai cosa? È un po’ pazzesco perché non mi importa di nulla

Dato che tu rendi il tutto più bello

Bieber non pubblicava un singolo dal 2017; sto parlando di “Friends” con BloodPop . Il suo ultimo album, Purpose, è stato rilasciato nel 2015. Il cantante di “Sorry” però non è rimasto fermo e infatti ha collaborato alla realizzazione del singolo di DJ Khaled dal titolo ‘No Brainer’ al fianco di Quavo e Chance the Rapper lo scorso anno. Di recente è tornato sul palco durante l’evento Coachella insieme ad Ariana Grande nel secondo weekend del festival.

Diverse settimane fa, ha annunciato su Instagram che si sarebbe preso una pausa per risolvere alcuni problemi. Ma ha anche detto che sarebbe tornato con tante nuove canzoni.

Parlando di Ed Sheeran, il suo ultimo album, Divide, ha avuto dei risultati importanti nel mondo musicale. La canzone “Shape of You” superò ‘One Dance’ di Drake per diventare la traccia più stream su Spotify nel 2017. Attualmente vanta più di 2.154 miliardi di stream.

Il cantante è stato recentemente visto in studio con il gruppo rock giapponese One OK Rock. Ha appena terminato la tappa asiatica del suo tour mondiale Divide e si è diretto verso l’Europa per i nuovi live di maggio.

Non è chiaro se la nuova canzone I Don’t Care apparirà su un album di uno dei due artisti.

Il cantante di “Thinking Out Loud” aveva pubblicato i testi di I Don’t Care su Instagram… magari questo verso è il suo preferito?

Perché non mi importa di niente quando sono vicino a te

puoi portarmi dappertutto

e mi fai sentire come quando mi sento amato da qualcuno

posso sopportare le brutte notti

quando sono con la mia piccola, si

Prima di annunciare la traccia, i due artisti hanno catturato l’attenzione dei giornalisti con un criptico gioco sui social media. I cantanti rilasciavano teaser o vecchie foto per scherzare sull’imminente collaborazione.

I fan hanno persino intuito il titolo del brano prima che questo fosse confermato definitivamente. La teoria dei fan richiama una tattica promozionale simile a quella di Taylor Swift per il suo ultimo singolo “ME!“, pubblicato il mese scorso.