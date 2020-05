Shakira è stato l’ospite più altisonante ad apparire in The Disney Family Singalong: Volume II della ABC ieri sera. La superstar colombiana ha scelto di cantare “Try Everything” dalla colonna sonora di Zootropolis (leggi qui la recensione), film uscito nel 2016. Ed ha mostrato al pubblico quanto bene sa usare la sua voce e quanto sia incredibilmente figa (anche dietro allo sfondo rosa in formato cartone della Disney).

In altre parole, la regina del Pop latino ha avuto successo. Per quanto riguarda la canzone, beh, “Try Everything” è uno di quei singoli che non hanno saputo conquistare le classifiche di vendita al momento del rilascio, ma che hanno avuto un discreto successo per un lungo periodo di tempo, anche grazie alla popolarità che gode il film d’animazione Zootropolis.

Il singolo prodotto da Stargate è stato certificato doppio platino negli Stati Uniti ed è ora una delle canzoni originali più famose della Disney del 21° secolo.

Nel film, Try Everything viene presentata come una canzone registrata da una cantante di nome Gazelle (doppiata da Shakira). La sentiamo per la prima volta quando Judy Hopps la riproduce sul suo lettore MP3 sul treno per Zootropolis e viene ascoltata di nuovo durante i titoli di coda. La canzone appare sull’album della colonna sonora di Zootropolis ed è stata pubblicata come singolo ufficiale nel febbraio del 2016.

Shakira è stata fortemente coinvolta negli sforzi di raccolta fondi per fronteggiare la crisi causata dal COVID-19 e si dice che stia lavorando su nuove canzoni mentre sta a casa. Dopotutto, abbiamo bisogno del seguito di El Dorado. Quell’album ci ha regalato ottimi successi come “Chantaje“, “La Bicicleta” e “Perro Fiel“, e ha permesso a Shakira di vincere il Grammy per il premio miglior album pop latino.

A te è piaciuta l’esibizione di Shakira? Ti lasciamo alla traduzione del testo di Try Everything.

La traduzione del testo di Try Everything

Oh oh oh oh oooh

Oh oh oh oh oooh

Oh oh oh oh oooh

Oh oh oh oh oooh

Ho fatto un casino stasera, ho perso un’altra battaglia

Ho ancora sbagliato ma semplicemente ricomincerò di nuovo

Continuo a cadere, continuo a scendere a terra

Mi alzo sempre per vedere qual è il prossimo step

Gli uccelli non volano solamente, cadono e si alzano

Nessuno impara senza ottenere una vittoria

Io non voglio rinunciare, no non voglio cedere

Fino a quando non vedrò la fine e poi inizierò di nuovo

No. Non rinuncerò, voglio provarle tutte

Voglio provarci anche se potrei fallire

Io non voglio rinunciare, no non voglio cedere

Fino a quando non vedrò la fine e poi inizierò di nuovo

No. Non rinuncerò, voglio provarle tutte

Voglio provarci anche se potrei fallire

Oh oh oh oh oooh

Prova tutto

Oh oh oh oh oooh

Prova tutto

Oh oh oh oh oooh

Prova tutto

Oh oh oh oh oooh

Guarda quanto sei arrivato lontano, hai riempito il tuo cuore con amore

Tesoro hai fatto abbastanza da perdere il fiato

Non sfiancarti, non c’è bisogno di correre così veloce

A volte arriviamo al capolinea ma abbiamo fatto del nostro meglio

Io non voglio rinunciare, no non voglio cedere

Fino a quando non vedrò la fine e poi inizierò di nuovo

No. Non rinuncerò, voglio provarle tutte

Voglio provarci anche se potrei fallire

Io non voglio rinunciare, no non voglio cedere

Fino a quando non vedrò la fine e poi inizierò di nuovo

No. Non rinuncerò, voglio provarle tutte

Voglio provarci anche se potrei fallire

Io continuerò a fare errori nuovi

Continuerò a farli tutti i giorni

Questi nuovi errori

Oh oh oh oh oooh

Prova tutto

Oh oh oh oh oooh

Prova tutto

Oh oh oh oh oooh

Prova tutto

Oh oh oh oh oooh