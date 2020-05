Dopo essere stata costretta ad annullare il suo “Love Fest Tour” a causa della situazione venutasi a creare per il Coronavirus, Taylor Swift fa una sorpresa ai suoi fan e annuncia l’uscita di un nuovo film concerto.

Domenica 17 Maggio sarà trasmesso dalla ABC il “City of Lover Concert”, disponibile dal giorno dopo sulla piattaforma Disney+. Si tratta della registrazione del concerto che la cantante ha tenuto lo scorso Settembre a Parigi, all’Olympia Theater. In quell’occasione aveva portato sul palco per la prima volta i brani del suo ultimo album, uscito ad Agosto, tra cui anche i singoli “ME!”, “You Need To Calm Down” e “Lover”.

Il film, che durerà circa un’ora, intervallerà le esibizioni con alcune immagini esclusive di Taylor in versione turista nella città dell’amore e ci porterà anche nel backstage dell’evento. Ecco un piccolo trailer che ci mostra in anteprima in cosa consisterà il “City of Lover Concert”.

Trailer concerto City of Lover di Taylor Swift

Si tratta del secondo film concerto rilasciato dalla cantante che lo scorso anno ha portato il pubblico a una delle date del suo “Reputation Tour” -avvenuto negli stadi- e lo ha fatto pubblicando lo spettacolo su Netflix. Questa volta sarà invece disponibile su Disney+ a partire da lunedì 18 Maggio.

I suoi fan avranno così modo di godersi da casa il concerto, in attesa di poterla rivedere dal vivo. Il suo tour estivo, nell’incertezza della situazione attuale, è stato infatti posticipato al 2021.