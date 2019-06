L’attesa si fa sempre più ansiosa, quella per l’uscita del nono film del regista Quentin Tarantino, e per incalzare questo momento di fibrillazione, Empire Magazine decide di dedicare le due cover di luglio 2019 al film C’era una volta… a Hollywood.

Una delle due cover mostra i protagonisti interpretati da Brad Pitt, Leonardo di Caprio e Margot Robbie con alle spalle un tipico paesaggio hollywoodiano.

La cover di Empire di luglio 2019

La seconda cover, riservata ai soli fortunatissimi abbonati, ha uno stile fortemente anni ’70 e riprende le grafiche tipiche dei poster cinematografici di quegli anni, con la scritta Once Upon a Time in… Hollywood.

La cover di Empire destinata agli abbonati

Il film, che uscirà negli Stati Uniti il 26 luglio, ha come protagonisti Rick Dalton, un attore ex star di una serie tv di genere western (interpretato da Leonardo Di Caprio) e la sua controfigura, ossia Cliff Booth (interpretato da Brad Pitt).

I due colleghi combattono ogni giorno per tentare di affermarsi in una Hollywood sempre più difficile da vivere, ma la storia ha un risvolto inaspettato quando scopriamo che Cliff ha come vicina di casa Sharon Tate (Margot Robbie), la giovane attrice tristemente nota per essere stata vittima di un cruento omicidio.

Un cast stellare (che vede la presenza anche di Al Pacino, Dakota Fanning e molti altri) e una storia che ha tutte le carte in regola per diventare, grazie al genio di Tarantino, un nuovo capolavoro della filmografia mondiale.

Per poter vedere C’era una volta… a Hollywood nel nostro paese, dovremo aspettare il mese di settembre 2019.