Impossibile da dimenticare: Jesus Quintana, personaggio iconico interpretato dall’attore John Turturro nel capolavoro dei fratelli Coen “Il Grande Lebowsky”, sta per fare ritorno sul grande schermo come protagonista del film “Going Places“.

A rivelarlo è stato lo stesso Turturro che, se da una parte non sa dare ancora una data d’uscita, dall’altra ci rivela che le riprese del film sono finite!

Il sogno di molti fan sta quindi per avverarsi. Come dimenticare il personaggio di Jesus ne “Il Grande Lebowsky”, dove viene presentato in pochi minuti nel suo appariscente completo viola, mentre si appresta a lanciare la palla da bowling dopo una generosa leccata…

Un personaggio indimenticabile, che come tale merita una “seconda vita”, una continuazione della storia che lo riguarda.

Di cosa parlerà “Going Places”?

È stato lo stesso John Turturro, alla regia della pellicola, a raccontare quella che sarà la trama di “Going Places“. Come spin-off de “Il Grande Lebowsky”, riprende il racconto della vita di Jesus dal momento della sua uscita dalla galera.

È un film che mostra come sono stupidi gli uomini e quanto invece siano più forti le donne – ha dichiarato Turturro – Ho dovuto lavorarci un po’ su, ma ora sono molto contento del risultato. Esplora quello che capita a Jesus quando esce di prigione, una commedia umana

La sinossi ufficiale, in modo molto ironico, ci fa capire quello che sarà lo spirito del film:

Un trio di disadattati la cui dinamica irriverente e sessualmente carica si evolve in una sorprendente storia d’amore mentre il loro atteggiamento spontaneo e leggero nei confronti del passato o del futuro li porta anche, inavvertitamente a compiete buone azioni

La reazione dei fratelli Coen è stata sincera e affezionata: hanno incoraggiato Turturro a portare avanti la propria idea e a ridare vita ad un personaggio che ha ancora molto da dire.

Il cast di “Going Places”

Accanto a John Turturro, nei panni di un Jesus invecchiato ma molto simile a quello che già conosciamo, ci saranno attori della portata di Bobby Cannavale e Audrey Tautou.

Per quanto riguarda la presenza femminile, sembrano confermati i nomi di Susan Sarandon e Sonia Braga.