È disponibile, già dal 7 giungo, su Spotify, ITunes e tutti gli altri digital store “Mambo Salentino”, Il nuovo singolo dei Boomdabash e Alessandra Amoroso.



Lei è Alessandra Amoroso, loro sono i Boomdabash, band reggae italiana nota ai più.

Insieme, legati da una profonda amicizia hanno danno vita alla nuova hit del momento “Mambo Salentino”.

Il sodalizio fra la cantante e la band nasce nel lontano 2015, quando insieme, collaborarono al brano “a tre passi da te”.

Quattro anni dopo si ritrovano di nuovo insieme per quello che sembra essere un altro successo italiano. Ciò che accomuna i Boomdabash con Alessandra Amoroso (oltre all’amore per la musica) è la passione per la loro meravigliosa terra, il Salento. Da qui, la naturale collaborazione con un brano che ne esalta le peculiarità e la bellezza.

Mambo Salentino, il significato del testo

Il brano è un inno alla bellissima terra del Salento, rappresenta ed esalta l’amore che i Boomdabash e Alessandra Amoroso condividono per le loro radici. Il brano racconta una tipica estate salentina che fa da sfondo ad una storia d’amore.

Il testo di Mambo Salentino

Baila

Baila

Tre del mattino, fuore de capu

Ancora in giro, quando se balla

Trucco sbavato, me da se balla

Mambo Salentino

L’autostrada del sole mi riporta da te

Quanta fretta che c’ho, è il mio quinto caffè

Quando torno non voglio un minuto di stress

Penso solo a star bene, tu sei peggio di me

Si ti fuore de capo, (Baila)

Come l’estate in Salento, (Baila)

Trovarsi dentro una dancefloor

Tornare indietro nel tempo, bedda mia

Dimmi cosa succede se tra un secondo scappiamo via

Senza guardare più indietro e la tua bocca diventa la mia

Quando cammino per strada sento l’estate che è già nell’aria

Le nostre ombre sopra la sabbia e almeno fino al mattino

Mambo Salentino

Mambo, mambo

Mambo Salentino

Mambo, mambo

Sta cadendo una stella

È solo un punto nel cielo

Ma la più bella è già a terra affianco a me

Ho espresso già il desiderio

Sta ballando come se il mondo la guardasse

Muove quel bacino come se ballasse

Principessa del quartiere, sembra una velina

Sei diversa, sei speciale, tu sei salentina

Dimmi cosa succede se tra un secondo scappiamo via

Senza guardare più indietro e la tua bocca diventa la mia

Quando cammino per strada sento l’estate che è già nell’aria

Le nostre ombre sopra la sabbia e almeno fino al mattino

Mambo Salentino

Mambo, mambo

Mambo Salentino

Mambo, mambo

Non sarà per sempre ma

Una sola sera con le stelle mi basta

Anche se veloce come un treno che passa

Non sarà perfetto ma

È così bello stare a ballare qui a ballare abbracciata con te

Mambo

Un mambo salentino

Mambo

Un mambo salentino

Mambo

Un mambo salentino

Mambo

Un mambo salentino

Mambo

Il brano è destinato a diventare la summer Hit di quest’anno, dal ritmo coinvolgente “Mambo Salentino” fonde stile raggae, elettronico e pop. La miscela, sapientemente orchestrata rende il brano vincente e catapulta chi l’ascolta nella magica estate Salentina.

Il video è disponibile su YouTube, diretto da Fabrizio Conte

Il set del videoclip è una bellissima masseria di Martina Franca, che non fa altro che enfatizzare l’atmosfera pugliese. Nel video, si possono vedere i Boomdabash e Alessandra Amoroso in una tipica notte salentina d’estate, magica e suggestiva.