E’ “Ipocondria” il singolo estratto dal nuovo album di Ultimo “Colpa delle Favole”, che si può ascoltare in radio da venerdì 7 giugno 2019.

Il brano, prodotto da Honiro, fa parte delle altre tredici tracce – scritte e prodotte interamente da Ultimo – che hanno già reso “Colpa della favole” disco di Platino.

L’album è stato anticipato da “I tuoi particolari”, già doppio disco di platino con cui ha partecipato alla sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo, e dal brano manifesto in dialetto romano “Fateme Cantà”, che, al suo debutto, ha conquistato la prima posizione su iTunes.

“Colpa delle Favole” indaga la profondità di un animo inquieto, poetico, a tratti impaurito e inadeguato, un giovane uomo che ama le cose semplici ed è stato travolto da un sogno stupendo, ma che nasconde, allo stesso tempo, i suoi lati oscuri.

Nel nuovo album, Ultimo (nome d’arte di Niccolò Moriconi) si interroga sulla felicità, sulle illusioni, sul rapporto con il successo e sul raggiungimento di un equilibrio nella vita e nell’amore.

Il 3 giugno si è concluso il “Colpa delle favole tour”, la tournée tutta sold out in 18 palazzetti italiani, partita il 27 aprile.

Con oltre 300.000 biglietti venduti complessivamente fino ad oggi, si prepara a chiudere la tournée e a tornare dal vivo con “La Favola” nella speciale data evento che il 4 luglio 2019 lo vedrà protagonista all’Olimpico di Roma, e sarà il più giovane artista italiano a esibirsi in uno stadio.

Ma qual è il significato di “Ipocondria”di Ultimo?

Nel singolo, l’ipocondria dell’artista è curata dall’amore, un sentimento che, nonostante sia vissuto a distanza, resta sempre presente e vicino al cuore.

“Nel momento in cui due cerchi si sovrappongono non hanno nulla più da condividere, se non lo spazio che li accomuna”

Ultimo descrive così il brano: la vicinanza fisica non sempre rappresenta l’elemento fondamentale in un rapporto, al contrario questa può portare all’abitudine, a quella quotidianità che spesso diventa soffocante.

In amore, come nella vita, le cose che abbiamo il potere di immaginare sono le più forti: il desiderio di rivedere la persona che si ama e sognare di riabbracciarla sono il motore che spinge ad andare avanti ogni giorno con nuova energia.

Qui sotto trovi il testo della canzone mentre sopra il videoclip del pezzo, firmato dal regista Emanuele Pisano e prodotto da DM Communication Srl, con la produzione esecutiva di Luca Tornatore. Nel video, un medico e un’infermiera si trovano al comando di un’insolita casa di cura.

Tra i pazienti ricoverati, affetti da disturbi strani e alquanto buffi, anche Ultimo si ritrova protagonista della clinica in cui cerca di trovare rimedio alla sua strana “Ipocondria”.

Testo di “Ipocondria”, Ultimo

Mi sono chiesto spesso

Che cosa fosse il tempo

Se in fondo quando ti amo

Il mondo non lo sento

Mi sono chiesto spesso

Tra una sigaretta e l’altra

Quale fosse la ragione

Perché tu fossi così bugiarda

Infondo ho dato tutto

Ma questa è anche colpa mia

È che mi piaci perché curi

Questa bastarda ipocondria

E ho capito che il mondo lo vivo così

Con la faccia distrutta quando è lunedì

E ho capito che infondo va bene così

Anche se siamo distanti

A me va bene anche distanti

A me va bene anche distanti

Tanto ti porto con me

Sì lo so, lo dici spesso

M’ha cambiato ‘sto successo

È che quelli come me

Buttano l’oro dentro al cesso

Non gli danno mai importanza

E poi si senton sempre soli

Hanno il ghiaccio dentro al cuore

E hanno i fiori nei polmoni

Ma infondo ho dato tutto

Ma questa è anche colpa mia

È che mi piaci perché curi

Questa bastarda ipocondria

E ho capito che il mondo lo vivo così

Con la faccia distrutta quando è lunedì

E ho capito che infondo va bene così

Anche se siamo distanti

A me va bene anche distanti

A me va bene anche distanti

Tanto ti porto con me

A me va bene anche distanti

A me va bene anche distanti

A me va bene anche distanti

Tanto ti porto con me

A me va bene anche distanti

A me va bene anche distanti

Tanto ti porto con me

A me va bene anche distanti

A me va bene anche distanti

A me va bene anche distanti

Tanto ti porto con me

Con il messaggio che mi è arrivato alla fine