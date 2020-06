La canzone di BENEE dal titolo “Supalonely” è una super hit che difficilmente perderà il suo rapporto con le radio. Nel senso che resterà ancora per molti mesi nelle playlist delle emittenti radiofoniche.

Pubblicato originariamente nel 2019, il vivace inno solitario è diventato famoso grazie a TikTok e poi è stato usato da tantissimi come colonna sonora per la quarantena causata dal coronavirus.

Le radio e le piattaforme di streaming sono completamente innamorate di Supalonely e ora, la nuova arrivata della Nuova Zelanda, ha un vero e proprio successo tra le mani.

“Supalonely” ha accumulato più di 850 milioni di stream e si sta avvicinando alla 40° posizione della Billboard Hot 100. Ed è solo l’inizio. BENEE ora ci sta dando dentro con la promozione… e di recente ha fatto il suo debutto televisivo al The Tonight Show con Jimmy Fallon e ha conquistato tutti con una divertente performance.

L’esibizione, che è stata girata a distanza, mostra la ventenne con un look ispirato a Crudelia De Mon – l’antagonista del celebre la carica dei cento e uno. Cambia saggiamente le imprecazioni usate nella canzone e si unisce alla sua band e all’artista Gus Dapperton.

“È molto strano pubblicare qualcosa di diverso rispetto al mio supporto per il BLACK LIVES MATTER in questo momento, ma questo è un grande giorno per me e devo fare del mio meglio”, ha scritto sui social media BENEE. “Grazie a tutti per il vostro supporto e per favore continuate a condividere frasi contro le ingiustizie e il razzismo.” BENEE

Il significato del testo di Supalonely

Analizziamo il significato del testo della canzone “Supalonely” e capiamo perché questa canzone è diventata così famosa.

“Supalonely” è stato scritto durante un viaggio di un mese a Los Angeles. È stato ispirato dalla rottura con il suo ex ragazzo e l’ha scritto per deridere la sua stessa tristezza.

La sezione del ritornello di “Supalonely” evidenzia un’importante relazione malata. BEENE capisce che non dovrebbe stare con questa persona. Tuttavia, lei continua a tornare da lui. Ecco perché si definisce volontariamente una perdente. Afferma di essere una ragazza triste in questo mondo pazzo. Anche se le sue amiche gli dicono di lasciar perdere e nonostante sappia che questa relazione non funziona, continua a tornare da lui.

La giovane cantante della Nuova Zelanda BENEE in una foto del 2019.

Il Post-Ritornello e la Conclusione di “Supalonely” riflettono sul fatto che BEENE sia una una ragazza solitaria. Nella sezione del Ponte, la cantante confessa di essere in cerca di una relazione senza speranza. La sua mente non riesce a pensare a nient’altro che alla sua relazione ormai lontana. BEENE predica calma e non vuole più sbagliare, ma continua a ricadere nei soliti problemi.

Nel secondo verso, la cantante dice di essere emotivamente vulnerabile. BEENE sta piangendo per questo.

Ricapirolando. Abbiamo avuto tutti dei pessimi rapporti e possiamo sicuramente capire perché “Supalonely” di BEENE sta ricevendo così tanta attenzione su TikTok. Anche se le canzoni sulle relazioni finite male non sono una novità, questa qui è stata scritta in modo creativo.

Il video musicale

Il video musicale della canzone ha registrato 70 milioni di visualizzazioni nel giugno del 2020, quattro mesi dopo la sua uscita. La clip ci porta in un mondo di sogni della giovane cantante ed è molto colorata. La stessa cantante ha detto del video: “Inizia con me che sono un’adolescente solitaria rinchiusa in casa, e poi mi trasforma in questo strano paesaggio da sogno, dove finisco per ballare con Gus”. Guarda la clip qui sotto.

Il testo di Supalonely in lingua originale

[Ritornello: BENEE]

I know I fucked up, I’m just a loser

Shouldn’t be with ya, guess I’m a quitter

While you’re out there drinkin’, I’m just here thinkin’

‘Bout where I should’ve been

I’ve been lonely, mmh, ah, yeah

[Verso 1: BENEE]

Water pouring down from the ceiling

I knew this would happen, still hard to believe it

Maybe I’m dramatic, I don’t wanna seem it

I don’t wanna panic

[Pre-Ritornello: BENEE]

I’m a sad girl in this big world, it’s a mad world

All of my friends know what’s happened, you’re a bad thing (Ah)

[Ritornello: BENEE]

I know I fucked up, I’m just a loser

Shouldn’t be with ya, guess I’m a quitter

While you’re out there drinkin’, I’m just here thinkin’

‘Bout where I should’ve been

I’ve been lonely, mmh, ah, yeah

[Post-Ritornello: BENEE]

La-la-la-la, la-la-la-la

Lonely (I’m a lonely bitch)

La-la-la-la, la-la-la-la

Lonely (Super lonely)

[Verso 2: BENEE & Gus Dapperton]

Now I’m in the bathtub cryin’

Think I’m slowly sinking

Bubbles in my eyes now

Maybe I’m just dreamin’

Now I’m in the sad club

Just tryna get a back rub (Lonely)

[Pre-Ritornello: BENEE & Gus Dapperton]

I’m a sad girl in this big world, it’s a mad world

All of my friends know what’s happened, you’re a bad thing

[Ritornello: BENEE]

I know I fucked up (Fucked up), I’m just a loser (Loser)

Shouldn’t be with ya (With ya), guess I’m a quitter (Quitter)

While you’re out there drinkin’ (Drinkin’), I’m just here thinkin’ (Thinkin’)

‘Bout where I should’ve been (Where I should’ve been)

I’ve been lonely, mmh, ah, yeah (Woah)

[Post-Ritornello: BENEE]

La-la-la-la (Woo), la-la-la-la

Lonely (I’m a lonely bitch)

La-la-la-la, la-la-la-la

Lonely (Super lonely)

[Ponte: Gus Dapperton]

I loathe romancing in itself, yeah, I’d be damned to try

I’m only dancin’ by myself, so I don’t slam my Irish buck

Compostable cups, B-B-BENEE, I can’t stress this enough

I would hate to mess things up, but my boogie still stays restless as fuck, yeah

[Chorus: BENEE & Gus Dapperton, BENEE]

I know I fucked up, I’m just a loser

Shouldn’t be with ya, guess I’m a quitter

While you’re out there drinkin’, I’m just here thinkin’

‘Bout where I should’ve been

I’ve been lonely, mmh, ah, yeah

[Post-Ritornello: BENEE]

La-la-la-la, la-la-la-la

Lonely (I’m a lonely bitch)

La-la-la-la, la-la-la-la

Lonely (Super lonely)

[Conclusione: BENEE]

La-la-la-la, la-la-la-la (I’ve been lonely, I’ve been lonely)

Lonely (I’ve been lonely, by the way)

La-la-la-la, la-la-la-la

Lonely (I’ve been lonely)

La traduzione del testo di Supalonely

[Ritornello]

So di aver commesso un errore, sono una perdente

Non dovrei stare insieme a te, penso di essere una che si arrende

Mentre sei in giro a ubriacarti, sono sola qui a riflettee

Di dove sarei dovuta essere

Mi sento sola, mm, ah, sì

[Verso 1]

L’acqua cade dal soffitto

Lo sapevo che sarebbe successo, è difficile da credere

Forse sono eccessiva, non voglio essere così

Non voglio farmi prendere dal panico (Ooh, ooh, ooh)

[Pre-Ritornello]

Sono una ragazza triste, in questo mondo così enorme

È un mondo pazzo (Ooh, ooh, ooh)

Tutti i miei amici sanno cosa è capitato, tu sei una cosa sbagliata (Ah!)

[Ritornello]

So di aver commesso un errore, sono una perdente

Non dovrei stare insieme a te, penso di essere una che si arrende

Mentre sei in giro a ubriacarti, sono sola qui a riflettee

Di dove sarei dovuta essere

Mi sento sola, mm, ah, sì

[Post-Ritornello]

La-la-la-la, la-la-la-la

Sola (sono una maledetta stron*a sola)

La-la-la-la, la-la-la-la

Sola (Super sola)

[Verso 2]

Ora sono nella vasca da bagno, piango

Credo che sto affondando in modo lento, e ci sono bolle tra i miei occhi

Ora, forse sto solo sognando

Ora mi trovo nel club delle persone tristi, ma sto solo cercando di ottenere un massaggio alla schiena (Sola)

[Pre-Ritornello]

Sono una ragazza triste, in questo mondo così enorme

È un mondo pazzo (Ooh, ooh, ooh)

Tutti i miei amici sanno cosa è capitato, tu sei una cosa sbagliata (Ah!)

[Ritornello]

So di aver commesso un errore, sono una perdente

Non dovrei stare insieme a te, penso di essere una che si arrende

Mentre sei in giro a ubriacarti, sono sola qui a riflettee

Di dove sarei dovuta essere

Mi sento sola, mm, ah, sì

[Post-Ritornello]

La-la-la-la, la-la-la-la

Sola (sono una maledetta stron*a sola)

La-la-la-la, la-la-la-la

Sola (Super sola)

[Ponte]

Odio il romanticismo, sono incredibilmente provata

Sto solo ballando da sola, quindi non butto il mio cocktail

Bicchieri ovunque, B-B-BENEE, non riesco a smettere di pensare

Mi dispiacerebbe complicare le cose, ma il mio ballo è orrendo, sì

[Ritornello]

So di aver commesso un errore, sono una perdente

Non dovrei stare insieme a te, penso di essere una che si arrende

Mentre sei in giro a ubriacarti, sono sola qui a riflettee

Di dove sarei dovuta essere

Mi sento sola, mm, ah, sì

[Post-Ritornello]

La-la-la-la, la-la-la-la

Sola (sono una maledetta stron*a sola)

La-la-la-la, la-la-la-la

Sola (Super sola)

[Conclusione]

La-la-la-la, la-la-la-la (Mi sento sola, mi sento sola)

(Mi sento sola, comunque)

La-la-la-la, la-la-la-la (La, la-la-la, la-la-la, la-la)

Sola (Mi sento sola)